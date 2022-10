Tal como estaba previsto, el precio del dólar en el mercado interbancario colombiano terminó la semana al alza y marcando un nuevo máximo histórico. La tasa promedio de negociación de ayer viernes se situó 23 pesos por encima de la tasa oficial vigente, llegando a 4.913,26 pesos, según el sistema electrónico de negociación (SET_FX) de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC)



(Lea también: No hay coherencia entre lo que se propone y lo que necesita el país: Anif)

Si bien el costo del dólar inició ayer marcando un nuevo máximo histórico de 4.958,9 pesos en los primeros minutos de negociación, al final el repunte en la tasa promedio solo fue de 23 pesos.



(Le puede interesar, además: Ruta que plantea Anif: planes para los sectores llamados a jalonar la economía)



El incremento con el que arrancó la divisa ayer viernes, que significa un nuevo máximo histórico, se presenta pese a los insistentes pronunciamientos de los últimos días del presidente Gustavo Petro; la ministra de Minas, Irene Vélez, y el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, en el sentido de que se respetan los contratos de petróleo y gas y de que no se realizarán controles de capitales, como lo había insinuado en reciente oportunidad el mandatario en Twitter.



No obstante esa insistencia, el mercado aún no recupera la confianza.



Para las 8:40 de la mañana, el precio máximo fue 4.958,90 pesos. Luego de las 10 de la mañana, el precio de la divisa se estabilizó sobre los 4.914 pesos, muy cerca del precio promedio de la jornada.



Ayer mismo, el presidente Gustavo Petro se refirió a la polémica de las últimas semanas sobre los contratos tanto de explotación como de exploración petrolera, carbonera y gasífica vigentes en Colombia.



“Lo dijimos en campaña y cumplimos. Todos los contratos de explotación y exploración de hidrocarburos vigentes continúan. Si la exploración es exitosa como en estos 7 pozos perforados durante mi gobierno, aumentan las reservas y se hace mucho más fácil la transición energética”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.



Más noticias: Reforma tributaria: ministro Ocampo revela cambios en el proyecto



Por su parte, en el foro económico organizado por EL TIEMPO, Portafolio y Probogotá Región, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, reveló que los impuestos mineros quedaron reducidos al petróleo y el carbón. El resto de productos (coque, ferroníquel, materiales de construcción, etc.) quedaron por fuera.



Desde el arranque del año, y hasta la primera semana de junio, el dólar se movió en una franja entre 4.100 y 3.700 pesos. La divisa arrancó el año en 3.981 pesos, y hasta mediados de abril se fue debilitando en favor del peso, hasta cotizarse algo arriba de 3.700 pesos.



Tras nuevas alzas, volvió a bajar de precio, hasta 3.771 pesos el 6 de junio, pero es desde ese punto cuando comienza la gran escalada. En lo corrido del año hasta la primera semana de junio, el dólar se debilitó en Colombia 5 por ciento. Pero desde esa fecha hasta hoy se ha encarecido 30 por ciento.



Y desde entonces, entre las monedas más transadas de Latinoamérica, la que pierde más es el peso colombiano (ver gráfico). En el país, el dólar se ha encarecido 25,9 por ciento desde mediados de junio.



Economia y Negocios