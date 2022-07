Tanto el presidente actual Iván Duque como el mandatario electo Gustavo Petro han hablado del alza de la divisa estadounidense en los últimos días.



Mientras que Duque pidió a Petro enviar pistar precisas para tranquilizar los mercados, este último le dijo a las personas que están ahora comprando dólares que cuando los pongan a la venta valdrán menos.



(Puede leer también: Los vientos de recesión alarman al mundo entero)

"Yo creo que es muy importante que haya señales que le quiten la incertidumbre al país", dijo Duque. "Cuando hay mensajes que generan incertidumbre frente a la inversión de largo plazo, frente a lo que se puede avecinar en los regímenes que tienen que ver con la inversión en el campo y demás, pues yo creo que esas cosas se empiezan a generar esta situación", argumentó.



Por su parte, la declaración de Petro fue para las personas que están comprando este dólar caro: “A quiénes hoy están comprando dólares en Colombia, con el mayor respeto tengo que anunciar, que cuando los pongan de nuevo a la venta, valdrán menos en ese momento. ¡ojo! No pierdan sus dineros”, manifestó en su cuenta de Twitter.



(Además, lea: El dólar en Colombia inicia al alza y toca máximo de 4.617 pesos)



Para el analista Felipe Campos, el presidente de un país no debería hablar de dólar y si lo hace no dar a entender que él sabe adónde va y si lo implica no terminar dando una recomendación de inversión. “La subida del dólar es parte política parte global, pero estas afirmaciones le dan fuerza a lo primero”, señaló.



"Mientras haya camino de incertidumbre la inversión se va a ir y van a tratar de liquidar y sacar recursos o utilidades. Entonces yo creo que hoy lo más importante es que haya mensajes de certidumbre de cara al futuro", dijo Duque.