Semana de récords para el dólar, que está en los $ 3.522

El mercado cambiario colombiana pocas veces había tenido una semana tan convulsionada como la que está por terminar. En cuestión de unos días el precio del dólar rompió todos los récords de negociación hasta ubicarse sobre los 3.522,48 pesos.

Y si bien esta es la tasa oficial que rige hasta el próximo lunes, en el transcurso de la semana los precios que se pagaron por una sola de estas divisas estuvieron muy cerca de los 3.555 pesos, un tope que ni los propios operadores tenían en sus cuentas.



Esta no es una situación exclusiva de Colombia, donde su moneda se ha devaluado más de 8 por ciento en lo que va del año.



Situaciones similares se han visto en Argentina, donde su moneda ha caído más del 37 por ciento; en Chile, cuya devaluación del peso supera el 15 por ciento, entre otros movimientos bruscos del mercado.



En Colombia, el alza del dólar ha estado impactado por la caída en la cotización del petróleo en los mercados internacionales de más del 3,5 por ciento esta semana, pero también por las expectativas generadas en torno a la suerte de la reforma tributaria, el proyecto de ley de crecimiento que tramita el Gobierno en el Congreso, así como por la ola de movilizaciones sociales que generan cierto nerviosismo entre los inversionistas, que pierden su apetito por los activos locales.



El problema para el país es que de persistir esos costos elevados en la divisa estadounidense, esto puede impactar la inflación y, en esa misma dirección, el consumo de los hogares, que hoy en día es el que impulsa el crecimiento de la economía.



“Yo era un creyente de la inflación, ahora lo soy más, en el sentido de que estará en el 4 por ciento o por encima de ese nivel durante buena parte del año (2020) y eso cambia la foto, no solo de lo que pueda hacer el Banco de la República, sino que frenará el consumo, que de un crecimiento del 5 por ciento hoy puede pasar el año entrante al 3 por ciento por el choque inflacionario”, sostiene Felipe Campos, gerente de Investigaciones Económicas de Alianza Valores.



Pero no es el único que ve ese impacto en la economía de la situación actual, vía un dólar más costoso, por lo que también muchos esperan que ese costo se modere pronto por el bien del país.



Juan David Ballén, director de Análisis & Estrategia de Casa de Bolsa, advierte que es “posible que comencemos a evidenciar un incremento en los precios de los bienes importados desde diciembre, y que (esto) se prolongue durante la primera parte de 2020, debido a la renovación de inventarios a un dólar más elevado".



Pero mientras que un dólar caro golpea a los importadores, a quienes piensan viajar en esta temporada de vacaciones y a los que adquieren productos por internet, también favorece a los que reciben remesas.



Un dólar por encima de los 3.500 pesos les mejora su poder adquisitivo, y cada dólar les alcanzará para comprar más bienes en pesos.



Mario Acosta, gerente de Estrategia & Investigaciones Económicas de Ultrabursátiles, dice que con un dólar costoso todo lo que sea importado se encarece, incluyendo compras en el exterior y vacaciones. “Quienes reciben remesas o ingresos en dólares se benefician y quienes gastan en dólares se perjudican”, dice.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS