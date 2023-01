Ante una nueva caída en el precio del dólar en Colombia y que llevó la divisa oficial de hoy a $4.692,04, es decir $297 por debajo del pasado 6 de enero, muchas personas ya están preguntándose sobre si es un buen momento de comprar el billete verde.



Aunque no hay un consenso entre los analistas pues algunos consideran que el dólar seguirá bajando en las próximas jornadas, mientras que otros dicen que se estabilizaría y podría registrar pequeñas alzas, lo cierto es que frente a los niveles que registró por encima de $5.000 en noviembre del año pasado y alcanzó a rondar a comienzos de 2023, sí hay motivos para acumular la divisa.



Ana Vera, economista jefe de In On Capital, dijo que el panorama de 2023 es interesante y está lleno de oportunidades a nivel global, “por lo que si se quiere tener acceso a otros productos en el extranjero sí puede ser buena idea tener dólares, además, hay mucha expectativa por una posible recesión y lo que nos muestra la evidencia es que cuando hay recesión en Estados Unidos, el dólar se aprecia frente a la mayoría de monedas del mundo, lo que implica que se tienen que dar más pesos por dólar”.



En todo caso, dice la analista, todo dependerá de qué tan fuerte es la desaceleración de las economías, por lo que lo ideal es no solo comprar dólares sino hay otras monedas que vienen recuperándose como el euro y permiten diversificar riesgos.

De otra parte, a nivel local se espera que Ecopetrol siga liderando el flujo de entrada de dólares, incluso con la reciente emisión de bonos internacionales (por US$2.000 millones) tendrá varios dólares para traer al país.



Los temas de reformas y político si hacen algo de ruido a la moneda sobre todo porque algunas implican que empresas puedan ser menos competitivas y no puedan exportar para traer dólares, además, dice la analista, “dependerá mucho de la decisión de tasas del Banco de la República pues la inflación esta elevada y para poder ser competitivo globalmente Colombia debe enviar mensajes de que es capaz de controlar la inflación.

Dólar Foto: iStock

La operación diaria del dólar abrió ayer a $4.708 y cerró en $4.675,60 con un monto negociado de US$1.622 millones, uno de los más altos del último año.



De esa manera, la devaluación del peso frente al dólar es de 2,45% en lo corrido del año.



Para el analista financiero y cambiario Diego Rodríguez, luego de que el dólar rompió el piso de los $4.700 y con el dato de inflación, es probable que la divisa pueda corregir más, es decir, registrar nuevas bajas.



De acuerdo con el Plan Financiero presentado por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, se esperaría que el dólar en Colombia se estabilice sobre los $4.758 en los próximos meses, por lo que con el precio actual parecería ser un buen momento para adquirir dólares. De todas maneras, el mercado estará pendiente de las decisiones que en materia de tasas de interés adopten el Banco de la República a finales de enero, la Reserva federal de Estados Unidos el primero de enero y el Banco Central Europeo un día después.



Con la divisa bajando, componentes importados de la canasta familiar podrían generar una menor presión en los precios y ayudar a que la inflación se modere.



