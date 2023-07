El precio del dólar en Colombia alcanzó su tasa promedio de negociación más baja en los últimos 14 meses. Según el reporte del Sistema Electrónico de Negociación /SET-FX) de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) dicha tasa se situó este lunes muy cerca de los 3.989 pesos, lo cual es un indicativo de los que será la tasa de cambio oficial de mañana martes. El costo promedio de un solo dólar en el mercado interbancario colombiano es el más bajo registrado en los últimos 14 meses, desde cuando la divisa estadounidense se negoció sobre los 3.833,34 pesos el 10 de junio del 2022.



(Lea también: Dólar en Colombia hoy: la divisa se negocia por debajo de los 3.900 pesos)

Durante la primera jornada cambiaria de la semana que comienza el dólar tocó un precio mínimo de 3.878 pesos y uno máximo de 3.930 pesos, levemente por encima de los 3.923,49 pesos que es la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para este lunes.



En lo que va corrido del presente año, la divisa estadounidense ha perdido más de 911 pesos, lo que deja al peso entre las monedas más revaluadas, pues teniendo en cuenta el promedio de este lunes acumula una valorización cercana al 19 por ciento.



(Le puede interesar, además: Las tres razones que harán que el dólar continúe débil en lo que resta del 2023)



El propio ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le dijo EL TIEMPO que la tasa de cambio está llegando a los niveles de prepandemia y que los mercados están entendiendo que el Gobierno está haciendo un ajuste fiscal.



“Creo que nos estamos estabilizando. El país no aguanta una revaluación... Al país no le interesa una revaluación mayor”, le dijo el ministro a Yamid Amat, sin comprometerse con fijar una tasa de cambio específica a la que se quiera llegar.



Andrés Langebaek, director de Estudios Económicos de Grupo Bolívar, considera que la revaluacion del peso, así como la de la mayoría de monedas emergentes, es resultado de la devaluación del dólar a nivel global, la cual a su vez está asociada al convencimiento de los analistas de que después del incremento de tasas por parte de la Fed —que veremos la próxima semana— no habría aumentos adicionales por un buen tiempo.



En su opinión, esa tendencia devaluacionista del dólar y la apreciación de las monedas en emergentes podría revertirse si hubiese una caída fuerte de la actividad económica a nivel global, lo que podría desatar un flight to quality, es decir, la búsqueda de inversiones seguras por parte de los inversionistas (bonos del tesoro de Estados Unidos) que puede presionar el valor de la divisa. Sin embargo, considera que ese escenario no es muy probable.



“El dólar en el mundo ha sido bien inestable en el último año y creo que eso se mantendrá. Así las cosas, vamos a ver mucha volatilidad del peso en los próximos meses”, insiste el economista.