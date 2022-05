Si bien la incertidumbre por las elecciones fue uno de los factores que llevó al dólar a cotizarse por encima de los 4.100 pesos desde comienzos de año, tras los resultados del domingo la divisa abrió con una caída de más 100 pesos y a esta hora está por los 3.774 pesos.



El candidato del Pacto Histórico Gustavo Petro, quien lideraba las encuestas y el domingo obtuvo un 40,3 por ciento de los votos, generaba incertidumbre en los mercados debido a diferentes propuestas relacionadas con la política monetaria o con el petróleo, entre otras.



Incluso, según un reporte de Bloomerg de enero, la debilidad de las monedas se había convertido en algo familiar en toda la región andina en el último año: monedas que se desploman cuando candidatos de izquierda suben en las encuestas y finalmente ganan las elecciones, asustando a inversionistas acostumbrados a décadas de políticas favorables al mercado.



Sin embargo, con la aparición del candidato Rodolfo Hernández, quién irá a segunda vuelta con Petro, la divisa estadounidense se cotizó hoy a la baja. Se abre la posibilidad de que los resultados electorales finales sean diferentes de lo que hasta ahora habían marcado las encuestas.

“Es posible que, entre la primera y segunda vuelta en el país, los activos recuperen el terreno perdido previo a la segunda vuelta tal como sucedió en Chile, siempre y cuando los candidatos que pasen a segunda vuelta moderen su tono con el objetivo de atraer el interés de los votantes de centro”, asegura Juan David Ballén, director de Estrategia e Inversión de la firma comisionista Casa de Bolsa.



Ante ello, según analistas consultados por EL TIEMPO, es posible que en los próximos días baje la tensión y a parte de un dólar cediendo terreno, también se vea un mejor comportamiento del costo de la deuda pública, medido por las tasas de los títulos de tesorería (TES).



“En Chile, la experiencia fue que hubo dos días positivos luego de la primera vuelta y para la segunda vuelta volvieron las preocupaciones por parte de los inversionistas. No se vio un gran salto en los votos alcanzados por Gustavo Petro, corregidos por el aumento de la población electoral”, añadió Felipe Campos, gerente de Investigaciones Económicas del Grupo Alianza,



No obstante, según Corficolombiana, el programa del candidato Hernández –cuyo eje es la lucha contra la corrupción– no es del todo claro en aspectos clave para los mercados, tales como el manejo de la política fiscal o el enfoque en materia tributaria, pensional y laboral, entre otros", afirman.



“En la medida en que se mantenga la incertidumbre sobre lo que significaría para la economía una eventual administración de Hernández, no descartan un incremento de la volatilidad y la prima de riesgo en las siguientes semanas”, señalaron.



Adicional a ello, el precio del petróleo Brent se cotiza por encima de los 120 dólares. Esto en medio de en una jornada en la que los líderes de la Unión Europea intentaron lograr un acuerdo político para imponer sanciones sobre el petróleo ruso.