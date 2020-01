Dólar ganó esta semana más de $ 48 y se ubica sobre los $ 3.320

El dólar continuó fortaleciéndose frente al peso. En la última jornada de la semana, la divisa estadounidense avanzó otros siete pesos hasta alcanzar los 3.320,8 pesos en su cotización promedio del día, según el sistema de negociación de divisas de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

Con el repunte de hoy el dólar cierra la tercera semana de este nuevo año con una ganancia de 48 pesos. No obstante, en lo que va corrido del presente año la divisa registra una ganancias de 1,3 por ciento o 43,8 pesos.



Ayer la cotización del dólar en el mercado interbancario superó por primera vez en el año el nivel de los 3.300 pesos. Este repunte se dio en medio de la firma del acuerdo fase uno entre Estados Unidos y China, el cual se espera, entre otros efectos, que le quite presión a las monedas emergentes.



Para los analistas de Credicorp Capital "si bien el apetito por riesgo en los mercados de referencia no ha presentado mayores variaciones, el comportamiento del valor relativo del dólar frente a sus pares, así como la evolución en el precio de las materias primas, han facilitado la devaluación del peso colombiano".



En Bancolombia, por su parte, advierten que, pese a la firma de la tregua comercial entre las dos potencias comerciales, las principales monedas de la región han tenido un comportamiento negativo. "En lo corrido de la semana el peso ha sido la moneda que se ha visto más afectada, movimiento que atribuimos al reciente fortalecimiento del índice del dólar, gracias a datos positivos de la economía estadounidense", dicen.



Por: Economía y Negocios