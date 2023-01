El mercado cambiario colombiano continuó corrigiéndose. Y es que a pesar de la muy leve ganancia que tuvo el dólar en la jornada de este viernes, menos de dos pesos, que lo llevó a negociarse en promedio a 4.693,68 pesos, la tasa representativa del mercado (TRM) cerró la semana cerca de 296,6 pesos por debajo de la registrada el viernes de la semana anterior, cuando alcanzó los 4.989, 58 pesos.



(Lea también: Dólar: ¿por qué está cayendo su valor en Colombia y el mundo?)

Esa caída en el costo de a divisa estadounidense en el mercado local tiene al peso colombiano entre las monedas más revaluadas en los últimos días, algo que los analistas consideran como una corrección natural, toda vez que el peso mantiene una desviación más alta que otras monedas de Latinoamérica.



Ayer, por ejemplo, el menor dato de la inflación en Estados Unidos, que cayó a niveles del 6,5 por ciento el más bajo desde noviembre del 2021, ayudó en algo a esa corrección en el valor del peso, pero hay otros elementos que hacen que el dólar haya iniciado el presente año más débil en todo el mundo.



(Le puede interesar, además: Pensiones no se sostendrían en el futuro con reforma propuesta: análisis de Fiap)



El precio del dólar en Colombia alcanzó su precio más alto, 4.989,58 pesos, el pasado 6 de enero, pero a partir de allí viene descendiendo y si bien en el mercado hay quienes creen que esa tendencia se puede consolidar hacia adelante, otros consideran que dadas las circunstancias de la economía local y global, la divisa volverá a fortalecerse en las próximas semanas.



"No se puede olvidar que se espera que el banco central de Estados Unidos, la Reserva Federal (Fed), eleve su tasa de interés en las próximas dos juntas, lo que sumado a los temores de una recesión, fortalecería de nuevo a la divisa estadounidense a nivel global, elevando el apetito por los activos refugio", dice Juan David Ballén director de Análisis y Estrategia de la comisionista Casa de Bolsa.



Latinoamérica está liderando esa apreciación de las monedas, con Colombia a la cabeza, señala Felipe Campos, gerente de Investigaciones Económicas de Grupo Alianza, quien al referirse al tema cambiario en el país, sostiene que está muy desviado del resto de activos y eso es lo que están viendo los analistas internacionales sobre Colombia.



"Las acciones son las más baratas del mundo, la moneda es la más castigada al igual que el riesgo país, entonces, Colombia está en una situación que está generando mucho interés, al igual que sucedió el año pasado cuando hubo un buen flujo de recursos entrando, pero este año inicia con esas desviaciones grandes y eso ayuda a que el país esté fuerte", señaló el experto.

​

En la jornada de este viernes, el dólar alcanzó a tocar un mínimo de 4.670,15 pesos a eso del medio día, pero a partir de entonces, la cotización de la divisa tuvo algo de recuperación que la llevó hasta los 4.694 pesos al cierre de la sesión.



"Estamos hablando de entre 1.000 y 2.000 pesos que Colombia está desviada de monedas muy similares a la nuestra, como el real brasileño en el largo plazo. Hay un entorno tranquilo en el inicio de este año, pero el peso Colombiano está tan barato que puede tener mayores sensibilidades a la baja que el resto de monedas que no fueron castigadas , sobre todo en Latinoamérica y que no perdieron nada en el 2022, mientras que el peso perdió 18 por ciento", precisó Campos.