El fortalecimiento que viene teniendo el dólar frente a las distintas divisas del mundo, entre las que se cuentan la libra esterlina y el euro, así como los crecientes temores de una recesión global, por cuenta, entre otros factores, de la escalada en los costos de la energía en Europa, continúan golpeando los distintos mercados del planeta.



Solo en mes y medio, el Dollar Index, que mide la evolución del billete verde con relación a una canasta de divisas, ha subido 10 por ciento, lo que ha encarecido el mercado de materias primas, entre estas el petróleo.



Mientras, las monedas duras resisten el embate de la escalada del dólar, moneda en la que cada vez más inversionistas buscan refugio.



Entre estas la libra esterlina, que este lunes alcanzó su cotización más baja registrada desde 1971 (0,9662 libras por dólar) ante las medidas del Gobierno británico en defensa de su paquete fiscal con el que busca impulsar el crecimiento mediante mayor gasto.



En la apertura del mercado del lunes en Londres, la divisa del Reino Unido perdía 2,09 por ciento frente al dólar, hasta 1,0568 dólares, un 1,54 por ciento frente al euro, hasta 1,0971 euros, y 1,82 por ciento respecto al yen, hasta 152,0895 yenes.



Luego de que en la apertura del mercado asiático ayer, la libra esterlina ya había caído frente al dólar casi 5 por ciento, recuperó luego algo de valor, pero suscitaba temores entre los analistas de que la divisa británica podría incluso llegar a la paridad con el dólar para finales de año.



El pasado viernes la libra esterlina ya se había desplomado tras el anuncio del Gobierno de Liz Truss de un masivo programa de recorte de impuestos valorado en 45.000 millones de libras (50.800 millones de euros), el mayor en 50 años.



El ministro de Hacienda británico, Kwasi Kwarteng, dijo que publicará el 23 de noviembre el marco fiscal de mediano plazo y los pronósticos de la Oficina de Presupuesto, pero no logró calmar a los inversionistas, que están preocupados por mayores recortes en impuestos durante 2023.

El salto de $ 70,5 del dólar

Un salto de más 70,5 pesos registró el precio del dólar en la primera jornada cambiaria de la presente semana. La divisa estadounidense se cotizó en promedio hoy a 4.497,74 pesos, pero alcanzó a negociarse por encima de los 4.548 pesos, el precio máximo de la jornada.



Con este nuevo avance de la divisa, el precio oficial para este martes se sitúa en 4.496,99 pesos.



Transcurrida la primera hora de operaciones, la divisa comenzó a marcar un ascenso sostenido que pronto la llevó a estar por encima de los 4.500 pesos, un valor que no se registraba desde mediados de julio del presente año.



De acuerdo con Juan Eduardo Nates, asociado sénior de Divisas de la firma CredicorpCapital, las condiciones están dadas para que esta semana se supere el nivel de los 4.500 pesos y que el mercado continúe hacia la búsqueda de los 4.580 pesos, aunque espera que no se llegue a esos precios por ahora, pues esto no es saludable para el mercado.

Acción de Ecopetrol cae a niveles de hace dos años

La a acción de la petrolera colombiana Ecopetrol se negoció este lunes por debajo de los 2.000 pesos por primera vez en lo que va corrido del presente año.



La turbulencia que experimentan los mercados internacionales, ante la expectativa de una recesión global, el alza del dólar y los menores precios del barril de petróleo terminaron por golpear el curso del título de la petrolera, que cerró sobre los 1.970 pesos, 3,15 por ciento menos frente al registro del viernes.



En las primeras horas de operación de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el valor de la acción de la compañía perdió 4,13 por ciento al alcanzar los 1.950 pesos.



El desempeño del título se da en medio de una drástica caída en el costo del crudo Brent, que ayer perdió 2,42 por ciento hasta los 84,06 dólares en Londres, mientras el WTI para noviembre cayó 2,57 por ciento a 76,71 dólares, un mínimo desde la primera sesión del año en Nueva York.



Para Andy Lipow, de Lipow Oil Associates, esa caída “tiene dos motores. El primero, un dólar cada vez más fuerte. El segundo, los temores de que los precios altos de la energía en Europa provoquen una destrucción de la demanda en el mundo”.



