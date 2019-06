El crecimiento enfrenta a las dos cabezas de la economía del país

La polémica que desató Juan José Echavarría, gerente del Banco de la República, tras señalar que la economía colombiana no solo había tenido un muy mal crecimiento en el primer trimestre del año, sino que, además, estaba estancada, tocó su punto más alto este jueves con las declaraciones de Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, quien considera que un funcionario de ese nivel no debería manifestarse con unas opiniones cortoplacistas y efectistas.

“La política monetaria, que es la función del banco central, requiere, y así ha sido en todos los bancos centrales serios del mundo, y así había sido en el Banco de la República, de una prudencia respecto de las opiniones de sus gerentes y funcionarios. Creo que las discusiones internas del banco, de cuya junta soy miembro y presido, se deben dar en ese entorno”, precisó el ministro Carrasquilla, al participar en la 54.ª Convención Bancaria, que concluye el viernes en Cartagena.



El rifirrafe entre el ministro de Hacienda y el gerente del Emisor no es de ahora, sino que viene desde la pasada junta directiva del banco, según lo dejó entrever el jefe de la cartera de Hacienda.

Si bien el funcionario reconoció que el primer trimestre del año no fue bueno para la economía, dijo estar confiado y seguro de que al final del año el PIB mostrará un crecimiento del 3,6 por ciento, que es la meta del Gobierno.



“Creo que la economía lleva un tiempo significativo, un par de trimestres, por lo menos, dando claras evidencias de rebote; las cifras así lo muestran y esa dinámica será más importante a medida que pasen los días, los meses y los trimestres”, dijo el funcionario, al descartar que el bajo crecimiento observado hasta ahora sea consecuencia de la polarización, algo que no tiene sustento.



“Estoy convencido de que no hay polarización en el país, al menos no alguna que tenga efecto sobre las decisiones de los empresarios y los consumidores. Le pedí al gerente cuál era la información concreta que ha respaldado esa hipótesis, no me la ha dado todavía y, por lo tanto, creo que es paja”, precisó.



Tras las declaraciones del gerente del Emisor, banqueros, analistas y gremios consultados por EL TIEMPO se dividieron frente al camino que tomará la junta del Banco de la República en materia de tasas de interés. Mientras algunos consideran que la estabilidad en los tipos de interés se mantendrá por más tiempo, otros consideran que se deberían bajar.



Para Bruce Mac Master, presidente de la Andi, “con la inflación controlada, ante la preocupación del Banco, la cual comparto, bien podría pensarse en bajar tasas, hecho que puede darle mayor impulso a la economía. Hemos sostenido que el crecimiento debe ser prioridad nacional hoy, y vemos oportunidad para que el Emisor acompañe este propósito nacional, ojalá con un impulso de política monetaria”.



A su turno, Octavio Quintero, presidente encargado de Fenalco, dijo que “las tasas de interés del Banco de la República todavía son manejables, y no deberíamos estar cambiando nuestras políticas al calor de los acontecimientos, sino observar y darle el tiempo necesario para tomar decisiones más pensadas y reposadas”.



Para Daniel Velandia, gerente de investigaciones económicas de Credicorp, el mensaje enviado por Echavarría apunta a que dejarán la tasa quieta por un muy buen tiempo. “Sorprendió el tono con el que habló el gerente del Emisor, pero también hay que decir que el banco estaba excesivamente optimista”.



En igual sentido se pronunció Andrés Langebaek, director ejecutivo de Estudios Económicos del Grupo Bolívar, quien considera que “si la inflación está dentro del rango meta al finalizar el año y si el crecimiento del PIB está cercano al 3,2 por ciento las tasas de interés deberían permanecer estables”.

Pero otra es la visión de Mario Acosta, gerente de Estrategia e Investigaciones Económicas de Ultraserfinco, quien considera que el panorama planteado por Echavarría puede traer cambios en la tasa de intervención.



“Creo que la perspectiva frente a las tasas no ha cambiado, el escenario central sigue siendo que las suban una o dos veces este año. Lo que comienza a cambiar son los motivos para subirlas; antes era la recuperación económica, ahora el factor más relevante parece ser el aumento en las expectativas de inflación”.



No obstante, para algunos de los consultados, si bien las expectativas de inflación están creciendo, esto no significa que el mercado esté dudando en que no se cumpla con la meta establecida por el Banco de la República.



La inflación anual de mayo fue de 3,31 por ciento, según el Dane.



Por tanto, se encuentra dentro del rango meta fijado por el Emisor, que es entre 2 y 4 por ciento.

Aún falta

Los banqueros colombianos, reunidos en su convención anual en Cartagena, coincidieron en que más allá de la discusión en torno al actual crecimiento de la economía, lo verdaderamente urgente es encontrar los factores que le impriman impulso al país.



Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, señaló que hay que analizar lo dicho por el gerente del Emisor con mucho cuidado, aunque consideró que los números no son malos, pero tampoco tan buenos como se esperaban. “La economía no se está moviendo mucho, por eso debemos mirar qué hacer para que se mueva más rápido”.



Por su parte, Santiago Perdomo, presidente del Holding Colpatria, dijo que hay que rodear al Gobierno y apoyar esos sectores donde hay crecimiento, así como impulsar aquellos donde hay cientos de oportunidades, como el agro, para imprimirle dinámica al país.



Mientras, Juan Pablo Córdoba, presidente de la BVC, consideró que la economía se recupera, aunque no se crece a tasas que debería. “Sabemos que la tarea no se ha hecho del todo, hay que hacer más cosas. Hay una aparente desaceleración, pero debemos mirar cómo evitamos que el país se frene; es decir, hacer reformas más profundas para que la economía pueda crecer 4,5 o 6 por ciento.



CARLOS ARTURO GARCÍA

EL TIEMPO