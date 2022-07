En una entrevista con EL TIEMPO, José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda para el gobierno de Gustavo Petro, dio pistas de algunas de las reformas en materia económica que tendrá el país desde el próximo 7 de agosto.



Ante la duda sobre conservar o no los días sin IVA, una iniciativa que nació durante el gobierno de Iván Duque para reactivar la economía, Ocampo fue enfático en que esta medida no se mantendrá.



"No, no ha sido una buena política y lo vamos a quitar. La ley actual dice que puede haber hasta tres días, así que podemos hacer cero. No ha beneficiado a los hogares pobres. Muchos de los productos que terminan sin IVA son importados y eso tiene un costo", afirmó Ocampo.



Esto quiere decir que el tercer día sin IVA del 2022, el cual estaba programado para el próximo 2 de diciembre, no se llevaría a cabo, según las afirmaciones del próximo Minhacienda.



Antes del anuncio que realizó Gustavo Petro cuando indicó que Ocampo sería su Ministro de Hacienda, fuentes bien informadas le aseguraron a EL TIEMPO que Petro le pidió dos cosas a su nuevo ministro: sacar adelante el Plan de Desarrollo y la reforma tributaria antes de diciembre.

