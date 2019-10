Sector privado es el que empuja deuda externa

El saldo de la deuda externa del país llegó en julio a 135.558 millones de dólares, representando el 42,7 por ciento del PIB, según el Banco de la República, igualando el nivel visto en febrero de este año. Desde diciembre pasado, ese saldo ha aumentado 3 puntos porcentuales del PIB, 1,9 aportados por la deuda privada, y 1,1 puestos por la deuda pública.

La deuda pública se mantuvo en 23,1 por ciento del PIB, mientras que las obligaciones privadas en el exterior siguen al alza y ya son el 19,6 % del PIB, frente al 17,7 por ciento al cierre del año anterior.



La estadística de deuda externa incluye el financiamiento obtenido de no residentes principalmente bajo las modalidades de préstamos, créditos comerciales, títulos de deuda, No incluye pasivos de corto plazo por inversiones de portafolio en Colombia.



(También puede leer: Sepa si puede ser beneficiario del fondo de garantía de pensión mínima)



La deuda privada externa está constituida por las obligaciones que los agentes privados adquieren con no residentes sin garantía del sector público.



Estas obligaciones se derivan de la colocación de bonos en el exterior, la financiación de operaciones de comercio exterior y los préstamos externos (dentro de los cuales se incluye el arrendamiento financiero).



Los recursos obtenidos tienen por objeto financiar: capital de trabajo, procesos de privatización, inversiones en el exterior, importaciones y procesos productivos dirigidos a exportaciones, entre otros.



El sector privado contrata deuda externa a través de dos modalidades. La primera es la financiación directa (préstamos, arrendamiento financiero, bonos y crédito comercial) que otorgan entidades del exterior a las empresas nacionales.



La segunda modalidad es la deuda externa que se adquiere a través del sistema financiero nacional. En este caso las corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial y los bancos comerciales realizan una labor de intermediación con los corresponsales extranjeros para el financiamiento de operaciones de comercio exterior.



PORTAFOLIO.CO