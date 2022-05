Finalizó la tercera oferta pública de adquisición (opa) de acciones del Grupo Gilinski sobre el Grupo Nutresa, en donde buscaba adquirir entre el 9,6 por ciento y el 12 por ciento de la propiedad, adicional a lo que ya consiguió en las dos primeras operaciones y que llega al 30,8 por ciento. Sin embargo, en esta ocasión las aceptaciones solo fueron del 0,71 por ciento de las acciones en circulación.

Así las cosas, la Bolsa de Valores de Colombia declaró desierta la tercera oferta debido a que no se recibió la cantidad mínima de acciones ofrecida por Nugil, empresa del Grupo Gilinski, durante el plazo estipulado para la oferta.



Ya que no alcanzó los mínimos planteados en el prospecto anunciado.

En esta tercera oportunidad solo obtuvo 3’268.568 acciones y que representan el 0,71 por ciento de los títulos totales de Nutresa.



Si se hubiera mantenido la oferta, Nugil sumaría el 31,52 por ciento de la compañía.

La Bolsa de Valores de Colombia señaló que desde abril recibió 469 aceptaciones de interesados en vender sus participaciones en las especies en circulación de esta sociedad.



Si bien el periodo de aceptaciones para la oferta por Nutresa se extendió desde el 19 de abril hasta el 16 de mayo, el grupo Gilinski podría abstenerse de comprar las acciones o también podría volver a lanzar una cuarta oferta.



Los vendedores que aceptaron la propuesta de la empresa Nugil, a través de la cual el Grupo Gilinski hizo esta operación, recibirían 12,58 dólares, pero el cierre de la transacción no se dará.



De haber aceptado la venta de las acciones, Gilinski debería solicitarle a la Bolsa que elimine el tope mínimo establecido de 9,6 por ciento y el próximo viernes, 20 de mayo, la bolsa adjudicaría las acciones a Nugil, y el pago a los vendedores se haría el miércoles 25 de mayo, bajo la Tasa Representativa del Mercado del dólar vigente el viernes 20.



Hasta el momento, con las opas concluidas hasta ahora, Gilinski ha desembolsado cerca de 2.600 millones de dólares, sumando las ofertas por Sura como por Nutresa.

En las dos opas anteriores el grueso de las aceptaciones llegó en los últimos días y, de hecho, el viernes pasado llegaron el 70 por ciento de ellas (1.767.490 acciones) de la tercera opa por Nutresa.



En el caso de Sura, Gilinski posee el 35,61 por ciento de las acciones y la opa finalizó hace dos semanas cuando se cumplió el primer término y no fue necesario extender su plazo.



La acción de Sura registra una valorización del 59 por ciento desde el 30 de noviembre de 2021, cuando se lanzó la primera operación, pues pasó de un precio de 25.150 a 40.000 pesos por título. Pese a una caída de los últimos diez días, el mercado accionario ha subido cerca del 7,53 por ciento en su conjunto.



En el caso de las cotizaciones de la acción de Nutresa durante el ultimo mes, el punto más alto en precio fue de 50.900 que logró el martes y miércoles de la semana pasada, el 10 y 11 de mayo, el resto de la semana sufrió una caída que se extendió hasta la cotización del lunes con 49.590 pesos.



El punto más bajo del mes con corte al lunes fue la cotización por 46.060 pesos, para los días 19 y 20 del cuarto mes del 2022.

