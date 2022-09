Las plataformas móviles financieras cada vez toman más terreno en el mercado de las finanzas personales. Los mejores ejemplos son los casos de Nequi y Daviplata, las más populares y usadas por los colombianos.



No es de extrañar que cada día aparezcan nuevos competidores. Y fue precisamente con uno de ellos que Davivienda (dueña de Daviplata) tuvo recientemente que sortear asuntos legales por su marca.



El caso, que fue registrado por el diario La República, se dio porque la firma CFG Partners Colombia S.A.S. intentó registrar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) la marca ‘Da’, con el fin de ofrecer los servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, servicios financieros.



Esta movida tuvo respuesta por parte del Banco Davivienda S.A., que presentó un recurso de oposición a dicha solicitud, argumentando que esto causaría problemas con su marca Daviplata.



La razón de ello, según argumentaron los abogados de la entidad bancaria, es que el nombre ‘Da’ podría generar confusión en los consumidores “valiéndose de la reputación y estrategia de mercadeo que ha venido construyendo Davivienda en el tiempo”.



Por su parte, CFG Partners Colombia S.A.S. respondió sosteniendo que su marca no causaría confusión, dado que estos no se pondrían a analizar si la primera sílaba es la misma, sino en el nombre completo de la marca.



Ante esto, la SIC señaló que a pesar de las similitudes señaladas, declaró que la oposición presentada fue infundada. Sin embargo, la marca ‘Da’ no pudo ser registrada, porque en el proceso, la Superintendencia encontró el registró de otra marca, ‘Dar’, con la cual sí podría haber confusiones.



EL TIEMPO

