¿Qué hacer si le sale un mensaje ‘inválido’ en Daviplata?

Daviplata se ha convertido en una de las herramientas claves para el Gobierno a la hora de entregar los apoyos económicos a la población vulnerable en medio de la pandemia.

Los apoyos a estos hogares llegan a través de programas del Gobierno y Daviplata es una de las opciones que tienen los beneficiarios de Ingreso Solidario, Familias en Acción Bogotá Solidaria en Casa y Devolución del IVA.



No obstante, algunos usuarios han reportado que en determinados momentos les aparece el mensaje ‘Inválido’.



(Vea también: Ingreso solidario: paso a paso para consultar su pago en Daviplata).



En este caso, según explica Davivienda, "el cliente se encuentra en estado retirado y debe comunicarse con un asesor de DaviPlata a través de la opción ¿Necesita ayuda? del App DaviPlata, en la sección Atención en línea o llamando sin costo desde su celular al Call Center DaviPlata al #688".



Otro de los errores es cuando aparece el mensaje ‘BIN no está activos’, lo que indica que el usuario debe hacer la transacción en otro momento.



Otro de los mensajes es cuando se supera el tope máximo de transacciones. La entidad explica que, si el usuario tiene el Daviplata inscrito en una cuenta Davivienda, el tope de transferencias es de tres salarios mínimos, si no es así, el máximo al día será de 500 mil pesos.



Para hacer los retiros del dinero que se recibe por Daviplata, los ciudadanos pueden acudir a uno de los cajeros Davivienda a nivel nacional o acudir a un punto Baloto, Efecty o PuntoRed.



EL TIEMPO