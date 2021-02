Datacrédito ve fuerte recuperación del crédito que seguirá en 2021

Un día después del reporte de Transunion (antes Cifin) que dice que el crédito ha caído, otra central de riesgo, Datacrédito Experian, presentó su informe según el cual hay una fuerte recuperación en los préstamos otorgados en el país.



De acuerdo con Datacrédito, entre abril y noviembre del año pasado hubo un crecimiento de 122 por ciento en la originación de créditos, en donde el sector real, los créditos hipotecarios y los créditos rotativos impulsaron este crecimiento.

La tendencia, dice el informe, siguió en diciembre con la temporada de fin de año y enero, no obstante, las nuevas restricciones por una segunda ola de contagios.



El aumento se presentó luego de una caída de cerca del 60 por ciento en las originaciones de crédito entre enero y abril, con el arranque de la pandemia, señala Datacrédito.



Así mismo, la central de riesgo prevé que este año se mantenga el crecimiento del crédito en el país, dependiendo de las dinámicas en la reactivación de la economía.



La reactivación del crédito luego de abril del año pasado se dio de la mano de las acciones del gobierno y empresas, se comenta en el informe de Datacrédito.



El informe subraya que en los créditos hipotecarios hubo un aumento de 292 por ciento; los créditos rotativos aumentaron 258 por cientoy los créditos para el sector real crecieron 195 por ciento.



En sentido contrario, el informe de TransUnion señalaba que a finales de 2020, y en comparación con el mismo período del 2019, había una caída para consumidores con cualquier tipo de crédito, con excepción de los consumidores con crédito de vivienda y crédito personal.



Mientras TransUnion habla de una disminución especialmente significativa para los consumidores con microcrédito y crédito de vehículo, que se redujo en un 6,2 por ciento y un 5,2 por ciento en el cuarto trimestre de 2020, Datacrédito destaca la recuperación del crédito de vehículos, que en noviembre llegó a niveles similares a los registrados antes del inicio de la pandemia.



De acuerdo con Datacrédito, en el total del 2020 frente al 2019, cuando no había pandemia, la originación total de créditos descendió 24 por ciento, en un año que había iniciado con grandes perspectivas. Por ejemplo, en enero, había presentado un incremento de cerca del 11 por ciento frente al mismo mes del 2019.



“Nos motiva ver la velocidad con la que la economía se ha recuperado, pues es una muestra de que las decisiones que se han tomado para su salvaguarda y reactivación han funcionado y están impulsando a las personas a nuevamente buscar el acceso al crédito”, menciona Eric Hamburger, presidente de Datacrédito Experian.



Según Hamburger, “tenemos la confianza de que a medida que pasen los meses podremos ver un comportamiento no solo superior al del año pasado, sino apuntando a llegar a los niveles que muestren una efectiva recuperación”.



