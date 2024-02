Colombianos recibieron más remesas en 2023, pero compraron menos con estas, ¿por qué?

En su columna semanal Cuentas Claras, Mauricio Galindo, editor económico de EL TIEMPO, ofrece las curiosas cifras alrededor de las noticias que sucedieron en los últimos 7 días. En esta ocasión, las cifras relacionadas con el récord de remesas que recibieron los colombianos el año pasado, en lo que menos gastaron las personas debido a la desaceleración de la economía, los artículos que menos se importaron y las regiones que menos crecieron en el 2023, entre otros.



(Lea también: ¿Subirán los domicilios con tarifa mínima de $ 3.050 de Rappi? La compañía responde)

Remesas récord de 2023 alcanzaron para menos

Con 10.091 millones, las remesas rompieron récord en 2023. Pero quienes las reciben pudieron comprar 2,7 por ciento menos que en 2022. La cantidad de divisas recibidas aumentó 7 por ciento.



Además, en el año en promedio cada dólar se pudo cambiar por 1,6 por ciento más de pesos. Sin embargo, en promedio, los precios de las cosas estuvieron 11,7 por ciento más caros en el 2022. La inflación sé chupó el aumento de las remesas.

Facebook Twitter Linkedin

La cantidad de divisas recibidas por los colombianos en el 2023 aumentó 7 por ciento, no obstante, quienes las recibieron pudieron comprar 2,7 por ciento menos que en 2022. Foto: Luis Acosta / AFP

Qué tanto importa lo que no se importa

¿Qué fue lo que dejó de comprar Colombia? Las importaciones en el 2023 completo se redujeron en 18,9 por ciento. Más de la mitad, 10,6 puntos, fueron materias primas y bienes intermedios que la industria nacional no trajo para producir más.



Otros 6,7 puntos fueron bienes de capital, como la maquinaria con la que se renueva la industria. Y solamente 1,6 puntos fueron bienes de consumo que no se importaron.



(Le puede interesar, además: ‘Se necesita una mesa de negociación con el sector privado, no solo con el Eln’: Anif)

Facebook Twitter Linkedin

Las importaciones colombianas en el 2023 completo se redujeron en 18,9 por ciento, según cifras oficiales. Foto: Archivo / EL TIEMPO

En un año débil, cómo se ajusta el cinturón

La economía colombiana solo creció 0,6 por ciento en el 2023, el peor año desde 1999, sin tener en cuenta el tiempo de pandemia. ¿Ese número cómo se refleja en la vida de los hogares?



Estos tuvieron que consumir menos, pero, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), lo principal fue la caída de 4,7 por ciento en compras de ropa. En recreación y cultura, la caída fue de 3,6 por ciento. En restaurantes y hoteles, de 3 por ciento, y en muebles y hogar, de 2,5 por ciento.

Facebook Twitter Linkedin

Los colombianos gastaron menos en ropa el año pasado producto de la desaceleración de la economía, esto llevó a una caída de 4,7 por ciento en compras de esos artículos. Foto: iStock

Tres regiones que hacen por otras 30

Las tres mayores economías regionales cayeron en su actividad en el tercer trimestre del 2023, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Son Bogotá, Antioquia y Valle, que pesan casi la mitad de la producción del país.



No importa el resultado positivo de Atlántico, Santander y otros 28 departamentos. Los más grandes hacen que la actividad total caiga 0,3 puntos: Antioquia resta 0,17 puntos, y Bogotá y Valle, 0,7 puntos cada uno.



MAURICIO GALINDO

Editor de Economía

En X: @galmau