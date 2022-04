Si está pensando en tomar un crédito bancario por estos días, prepárese porque tendrá que pagar entre 0,05 y 3,5 puntos porcentuales más que seis meses atrás, claro que depende del tipo de préstamo que esté necesitando.



Pero si lo que está buscando son alternativas que le ofrezcan algún rendimiento para su dinero, quizás este sea un buen momento para tenerlo en un CDT, donde las tasas que están reconociendo las entidades financieras han subido entre 1,24 y 5,42 puntos porcentuales en ese mismo periodo, muy por encima de lo que lo han hecho las del crédito.



Mientras las primeras han reaccionado al ajuste de tasas que desde septiembre del año pasado viene realizando el Banco de la República, las segundas lo han hecho arrastradas por el comportamiento de los TES, que han mostrado un fuerte repunte.

En su propósito por contener la fuerte escalada de la inflación (hoy en 8,5 por ciento anual, según el Dane), el Emisor ha elevado en 3,5 puntos porcentuales la tasa de interés que les cobra a los establecimientos financieros por sus préstamos de muy corto plazo.



Se prevé que en la reunión de la junta del Emisor de este viernes se produzca una nueva alza en su tasa de intervención.



Las entidades que acuden al prestamista de última instancia por recursos para atender la demanda de crédito del mercado deben pagar hoy una tasa del 5 por ciento, frente al 1,75 por ciento vigente hace seis meses.



Sin duda, la reactivación de la economía ha traído consigo una mayor demanda de crédito, la cual crecía hasta enero pasado a una tasa real anual del 3,5 por ciento, según la Superintendencia Financiera.



Los desembolsos de créditos de las entidades financieras pasaron de 39,1 billones a 53,2 billones de pesos, entre marzo del 2021 e igual mes del presente año, esto es, un repunte del 76,7 por ciento anual. Solo entre enero y marzo del 2022 ese repunte marca cerca del 63,2 por ciento, lo que contribuye a su encarecimiento, pues las entidades se ven obligadas a conseguir recursos para atender la demanda, incluso haciendo más atractivas las tasas que reconocen al público por su dinero.



Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research para Colombia, explica que hoy en día las tasas de corto plazo, referencia para los CDT, se sitúan ligeramente por encima del 8 por ciento y con niveles cercanos al 10 por ciento.



“Lo que ocurre es que la deuda pública ya ha descontado mucho del movimiento que aún se espera del BanRep, e incluso un poco más, así como la presión inflacionaria y las mayores subidas de tasas en EE. UU. Esto hace que las tasas de captación puntuales para CDT hayan reaccionado más que BanRep y que las de colocación”, precisa el economista.

Rendimientos del ahorro

Entre la última semana de septiembre del 2021 y la primera de abril del presente año, por ejemplo, las tasas que reconocen las entidades financieras en CDT a 90 días subieron 3,84 puntos porcentuales en promedio y se sitúan en 5,9 por ciento efectivo anual.



En ese mismo periodo los CDT a 180 días (seis meses) dieron un salto de 4,26 puntos, al pasar de 2,38 a 6,64 por ciento; mientras que los CDT pactados a un año (360 días) están reconociendo un rendimiento hoy de 8,91 por ciento, esto es, 5,42 puntos porcentuales más que seis meses atrás, según información del Banco de la República.



Pero no son los únicos productos bancarios que hoy ofrecen mejores tasas por los recursos del público. Las cuentas de ahorro, que no se han caracterizado en el pasado por reconocer altos intereses a sus cuentahabientes, hoy pagan un interés del 2,18 por ciento, frente al 0,94 por ciento de la última semana de septiembre del 2021.



Al igual que las de captación, las tasas de colocación también se han incrementado, aunque no en las mismas proporciones; sin embargo, estas tasas seguirán al alza a causa de los nuevos ajustes que realice a lo largo del año el Emisor.

Crédito costoso

En la actualidad, los consumidores han sentido ese ajuste de tasas por el lado de las tarjetas de crédito, en especial cuando realizan avances en efectivo con sus plásticos. Hoy, a diferencia de seis meses atrás, estos tarjetahabientes deben pagar un interés cercano al 27,9 por ciento, unos 3,6 puntos porcentuales más.



Pero los empresarios también se han visto afectados. Si bien los intereses corporativos preferenciales y de tesorería tienen unos intereses bajos, estos se han incrementado bastante en el periodo analizado.



Los créditos corporativos preferenciales a plazos superiores a cinco años hoy se contratan a tasas de 8,44 por ciento, 3,15 puntos más costosos que el observado en septiembre del 2021. Los préstamos de tesorería, entre 13 y 30 días, tienen tasas del 10,2 por ciento, cerca de 3,5 puntos por encima de las de seis meses atrás, mientras que los créditos comerciales ordinarios se tasan hoy con intereses por encima del 10 por ciento, 3 puntos porcentuales más costosos que los de septiembre del año pasado.



Por su parte, los créditos de consumo (no incluyen tarjetas de crédito), según el plazo pactado, se han encarecido entre 1,4 y 2,8 puntos porcentuales.



Los que menos se han afectado son los préstamos para adquisición de vivienda, pues el alza de tasas del Emisor no se ha sentido con fuerza en ese segmento. Los que más se han encarecido son los créditos para compra de vivienda diferente a VIS en pesos, con un incremento de 1,4 puntos porcentuales, a 10,41 por ciento.

Lo que viene

Estos no serán los únicos incrementos en tasas que los colombianos verán en 2022, pues aún falta que se traslade al mercado del crédito los últimos ajustes de tasas del Emisor, que en las tres recientes reuniones de política monetaria han sido de un punto porcentual.



Esta situación, y el hecho de que la inflación se mantendrá al alza, por lo menos para lo que resta de este primer semestre del año, hace pensar al 84,4 por ciento de los analistas del mercado consultados por el centro de estudios económicos Fedesarrollo que en la cuarta junta directiva del Emisor del 2022, que se realiza este viernes, se presente un ajuste similar, con lo que la tasa de intervención se acercaría a los niveles vistos en julio del 2017, del 6 por ciento.



“Después de la reunión de abril, esperamos otros dos aumentos (junio y julio) hasta ubicar la tasa de interés en 7,5 por ciento”, sostienen los analistas económicos del Grupo Alianza, por lo que es de esperar que el costo del crédito para las personas y empresas continúe elevándose de forma paulatina a medida que avance el año.



