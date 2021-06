Bancos, a permitir mayores retiros de dinero por cajeros electrónicos

A partir de julio próximo los consumidores del sector financiero en Colombia no solo podrán hacer mayores retiros de dinero a través de los cajeros electrónicos en menos operaciones sino que, además, contarán con medidas de seguridad basada en mecanismos biométricos, tal como lo dispone la Circular Externa 029 de 2019 emitida por la Superintendencia Financiera.



Según la norma, los retiros en cajeros electrónicos podrían ser en menor número de ahora en adelante, pues todas las entidades deben permitir que el monto máximo disponible para los usuarios al día se pueda hacer en una sola operación.



Por ejemplo, si hoy un banco permite el retiro máximo diario por cajero electrónico de 3’000.000 de pesos y para obtener esa cantidad se requiere de tres o cuatro operaciones hoy, a partir del próximo mes, ese monto se podrá sacar en una sola operación.



Algunas entidades ya han ajustados ese requisito elevando los montos de retiros en sus cajeros automáticos, como Davivienda que permite obtener hasta dos millones de pesos en una sola transacción. Otros como Bancolombia y el Banco Caja Social han elevado los montos máximos por día, aunque esto a través de varias operaciones.



Jorge Castaño Gutiérrez, superintendente Financiero, dijo que la posibilidad de retirar mayores montos de dinero a través de los cajeros electrónicos se adelantó un poco a raíz de la llegada de la pandemia, pero otras medidas contenidas en la mencionada circular mantienen sus tiempos de entrada en vigencia.



Este cambio, según la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), podría hacer que el uso de los billetes de $100.000 se dispare, pues las entidades deberán cargar los cajeros con esa denominación para procurar que los clientes, al realizar el retiro máximo, no salgan con grandes cantidades de billetes en sus bolsillos o carteras.

Otro cambios

Otro de los cambios que comenzarán a regir es la devolución inmediata de la comisión que el cajero electrónico cobra en caso de que la operación resulte fallida.



Así las cosas, en toda operación fallida se debe devolver la comisión en caso de que haya sido cobrada, aunque hay casos en que esto se da horas, días o incluso meses después.



Y es que con base en quejas de clientes sobre el cobro de comisiones que les han hecho por operaciones que no han resultado exitosas (les cobran por la operación, pero no les entregan el efectivo), la Superintendencia Financiera ha impuesto multas.



En este punto hay que aclarar que algunos bancos no les cobran a sus clientes en su propia red de cajeros por las operaciones.