Caída de la acción de Coca-Cola no fue solo culpa de Ronaldo: expertos

La caída en el precio de la acción de la multinacional Coca-Cola ocurrido esta semana, que hizo que la valorización de la compañía perdiera unos 4.000 millones de dólares, no debe 'achacársele' solo a la acción del futbolista Cristiano Ronaldo, quien en una rueda de prensa rechazó la reconocida bebida gaseosa y prefirió una botella de agua.



Expertos del mercado citados por Televisa.com sostienen que si bien el respaldo de celebridades, como el delantero de la Juventus de Italia, es importante para muchos consumidores, “empresas como Coca-Cola están diseñadas para el largo plazo y han diversificado su cartera de productos para incluir bebidas que no contienen azúcar ni calorías, así como aguas embotelladas”, según explicó Kenneth Shea, experto en temas de mercado de bebidas de Bloomberg Intelligence a la BBC.



Señala, además, que “esto no dañaría a la compañía a largo plazo o, al menos, si se mantiene la relación consumidor-producto que la empresa posee con los usuarios”.



En esa reacción del mercado, dicen los expertos, también se deben tener en cuenta algunos hechos del mercado que se presentaron el día de la conferencia de prensa en la que apareció Cristiano Ronaldo.



Algunos de estos son el pago de dividendos, los efectos mercantiles derivados de las crisis económicas recientes y los cierres de movimientos previamente calendarizados en la empresa, vistos, además, en el contexto económico de Estados Unidos.



