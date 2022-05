Los colombianos continúan demandando crédito y las entidades financieras aprobando y desembolsando recursos para distintas actividades. Solo en los primeros cuatro meses del 2022, estas han entregado a través de los distintos segmentos de la cartera 170,6 billones de pesos, 29,3 por ciento más que en igual periodo del año pasado, lo que equivale a 38,7 billones de pesos más.



Las cifras son de la Superintendencia Financiera y dejan ver que las deudas de consumo, incluidas las de las tarjetas de crédito, siguen mandando la parada este año, pues del total desembolsado, el 42 por ciento corresponde a estos dos segmentos.



El incremento que se viene dando desde finales del año pasado en las tasas de interés no ha sido suficiente para restarle tracción a la cartera del sector financiero ni ánimo a las personas que continúan tomando crédito antes de que el costo del mismo se eleve debido al apretón que viene ejerciendo el Banco de la República a través del ajuste de su tasa de interés, que pasó de 1,75 a 6 por ciento entre octubre del 2021 y mayo del presente año.



El ritmo de los desembolsos deja el saldo total de la cartera por encima de los 600 billones de pesos.



Hasta marzo pasado ese saldo sumada 594 billones de pesos y su crecimiento real anual era del 3,95 por ciento, según se lo confirmó a EL TIEMPO Jorge Castaño Gutiérrez, superintendente Financiero.



“La cartera financiera viene creciendo bien y esperamos que se mantenga así”, dijo el funcionario, quien destacó la mejora en los demás indicadores asociados a esta, como el de las deudas vencidas que se encuentra en 3,9 por ciento, uno de los más bajos en la historia.



En efecto la recuperación de la cartera vencida ha sido notoria en el último año y medio, hoy las deudas con mora superior a los 30 días bajó desde el máximo de 26,7 billones de pesos alcanzado en noviembre del 2020, hasta los 22,8 billones al cierre de marzo pasado, esto es, cerca de 4 billones menos o 14,6 por ciento.



Frente a los datos de marzo del año pasado la caída observada es del 10,2 por ciento anual.



“Las personas están pagando juiciosas sus obligaciones financieras y eso se observa, además, en el recaudo mensual de la cartera que está en unos 6,1 billones de pesos y se acerca cada vez más al promedio de 7 billones que se tenía antes de la pandemia”, explica Castaño Gutiérrez.



Otro de los indicadores positivos que serán revelados en los próximos días tiene que ver con las provisiones que tienen las entidades para cubrir los préstamos en mora, en caso de que los deudores no los cancelen. Hasta marzo, esas reservas sumaban 37,3 billones de pesos, lo que indica que, por cada 100 pesos en mora hay en este momento 163 pesos para cubrir un eventual impago.



Tarjetazos, otra vez de moda

Los distintos segmentos de la cartera continuaron su recuperación al cierre del primer trimestre del 2022, según lo muestran las cifras de la Superfinanciera. Sin embargo, el repunte más fuerte lo registra la cartera de consumo, que trae un crecimiento real anual del 8,5 por ciento.



También se destaca la dinámica de la cartera de vivienda, 4,75 por ciento real anual, la segunda más alta de ese primer periodo del año, seguida por el avance del microcrédito (1,95 por ciento) y los préstamos comerciales (1 por ciento).



“El crédito ha seguido fluyendo en la economía y para este año esperamos un crecimiento superior al 10 por ciento nominal de la cartera, con un buen comportamiento de todas las modalidades. Ese crecimiento, además, se ha dado con niveles de morosidad muy parecidos e incluso inferiores a los que teníamos en antes de la pandemia, por lo que esta dinámica de desembolsos continuaría dándose en condiciones muy saludables”, señaló al respecto Hernando José Gómez, presidente de la Asociación Bancaria de Colombia (Asobancaria).



El vocero gremial destaca, además, la importancia de que el crédito siga fluyendo como lo está haciendo, ante lo cual los bancos están comprometidos “para apalancar el cumplimiento de los sueños y proyectos de las familias y empresas colombianas”.

La Asobancaria estima que el crecimiento nominal de la cartera rondará este año el 10,4 por ciento. “El consumo sería el de mayor crecimiento (14,2 por ciento) soportado en la mayor demanda interna y la mejora continua del mercado laboral, aunque el sesgo es a la baja”.



Según cifras de la Superfinanciera, con corte a abril pasado, el uso de los cupos de tarjetas de crédito creció a un ritmo anual del 45,5 por ciento.



En los primeros cuatro meses del presente año los colombianos se han endeudado en otros 32,6 billones de pesos con sus tarjetas de crédito, 10 billones más que en igual periodo del 2021.



Solo en marzo ese consumo con el llamado dinero plástico alcanzó un máximo histórico de 10,2 billones de pesos.



Otros desembolsos de créditos con notable crecimiento en esos primeros cuatro meses del 2022 fueron los de los sobregiros que repuntaron 38,6 por ciento, los de los créditos ordinarios, un 31,7 por ciento, mientras que en el consumo avanzaron 27,5 por ciento anual.



Menor dinámica

Sin embargo, lo que muestran las cifras más recientes del órgano de vigilancia y control del sistema financiero es que en abril hubo una menor dinámica en los desembolsos de créditos, frente a mes inmediatamente anterior, en todas las modalidades, quizás, producto del efecto que comienza a darse por el encarecimiento en el costo del crédito.



En efecto, entre marzo y abril pasado los desembolsos de los créditos de consumo, sin tarjeta de crédito, cayeron 29 por ciento, los de las tarjetas 23,2 por ciento, en los préstamos ordinarios el descenso fue de 19,6 por ciento, en los préstamos de vivienda el retroceso fue de 30,4 por ciento, mientras que en el microcrédito la caída alcanzó el 23,5 por ciento entre ambos meses.



En abril pasado, en todas las modalidades crediticias, los establecimientos financieros desembolsaron 11,6 billones de pesos menos que en marzo, una caída de 28,9 por ciento.



“Esperamos que para los próximos meses se empiece a sentir la transmisión de la política de monetaria con más fuerza”, dice el superfinanciero.



El crédito en Colombia se ha encarecido en los últimos seis meses entre 0,05 y 3,5 puntos porcentuales, en línea con el alza de tasas del Banco de la República, pero aún hay tiempo para conseguir tasas aceptables antes de que termine de trasladarse al mercado el ajuste del Emisor.



Por ejemplo, algunas entidades ofrecen tasas del 1,01 por ciento para compra de cartera. Su objetivo es ganar clientes, en especial de tarjetas de crédito.



Hoy, a diferencia de lo que ocurría seis meses atrás, los tarjetahabientes deben pagar un interés cercano al 27,9 por ciento, unos 3,6 puntos porcentuales más cada vez que usan sus plásticos.



Para Juan Pablo Granada, presidente de la firma Customer Index Value (CIV), este es un costo demasiado elevado para las personas bajo las actuales circunstancias.



“Si a esto se le suma la cuota de incertidumbre que genera las elecciones presidenciales creo que el reto del próximo Gobierno, de la banca será fundamental no solo si queremos reactivar la economía, sino que tengamos un consumidor financiero que se reactive”, sostiene el experto.



Señala que en este momento puede existir mucho riesgo de seguir perdiendo empresas pequeñas y medianas, microempresarios con dificultades, una muy baja capacidad de ahorro por parte de las personas, una tendencia al desahorro, en tanto poco favor le hacen a la economía los días sin IVA en la medida en que en esas jornadas lo que se está haciendo es adelantar compras, muchas veces innecesarias, pero no activando una economía.



El 30 % de los ingresos de un hogar va al pago de deudas

Por cada 100 pesos que ingresan a un hogar, 30 pesos se destinan al pago de las deudas (capital e intereses) monto que subiría hasta los 32,1 pesos este año.



Son los cálculos que hace la Asobancaria y dan cuenta de cómo la carga financiera de las familias colombianas ha venido en notable ascenso desde el 2007 cuando esta se encontraba por debajo del 15 por ciento.



Según Juan Pablo Granada, presidente de Customer Index Value (CIV), los hogares en Colombia continúan muy endeudados, lo que haría que los bancos cierren el grifo del crédito.



“No tiene sentido que con el nivel de deuda actual que tienen muchas familias las entidades sigan ampliando cupos u otorgando nuevos créditos porque a la larga esto puede generar un deterioro de la cartera”.



Advierte, que esta circunstancia también toca a las tecnológicas (fintech) que prestan dinero u emiten tarjetas de crédito, las cuales, además, a pesar de no tener la infraestructura ni los costos de un banco tradicional “se acomodaron y están cobrando las mismas tasas de interés, lo cual no contribuye a mover (hacia abajo) las tasas de intermediación en el país, como tampoco generan mayor competencia en este mercado”, precisa el experto.