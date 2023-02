Los nuevos préstamos de consumo que otorgaron las entidades financieras que operan en el país entre noviembre y diciembre de año pasado les demandaron un esfuerzo adicional de 1,1 billones de pesos, pues como parte de las medidas adoptadas para moderar el rápido crecimiento que traía dicha cartera, la Superintendencia Financiera, a través de la Circular 026, obligó a dichos establecimientos a realizar mayores provisiones sobre esos nuevos créditos de consumo que otorgaran a partir de noviembre del 202.



Además de esos 1,1 billones de pesos constituidos por orden de la Superfinanciera, las entidades de crédito tuvieron que provisionar otros 969.000 millones, con lo cual el monto total que tuvieron que 'congelar' los bancos para respaldar esos nuevos préstamos, en caso de que los recursos no se puedan recuperar, ascendió a 2,03 billones adicionales, que representan el 11,4 por ciento de las provisiones totales solo en consumo.



Así lo hizo saber Jorge Castaño Gutiérrez, superintendente Financiero, durante su intervención este jueves en el 25.° Congreso de Tesorería organizado por la Asociación Bancaria de Colombia (Asobancaria), el cual se lleva a cabo en Cartagena.



Las medidas para que la banca cerrara un poco la llave del crédito, ante el crecimiento desbordado de la inflación y de cara a un menor crecimiento de la economía en el 2023, las había anunciado el ente de vigilancia del sistema financiero, precisamente en la pasada Convención Bancaria, pero las mismas entraron en rigor a inicios de noviembre del año pasado.



En ese sentido, Castaño Gutiérrez dio un parte de tranquilidad, pues dijo que hoy la cartera de consumo crece a un menor ritmo del que traía el año pasado. "El menor crecimiento de la cartera total se explica por el portafolio de consumo", precisó el funcionario.



Datos de la entidad indican que la sola cartera de consumo, que crecía en junio del año pasado a un ritmo de más del 12 por ciento real anual, en diciembre ya lo hacía al 4,56 por ciento real.



Esa menor dinámica en los préstamos de consumo se debe, a su vez, al menor ritmo observado en los prestamos de libranza y libre inversión, que pasaron de crecer cerca de 4 por ciento a -3,85 por ciento entre junio y diciembre del 2022, en el caso de la libranza, y del 28 a 13,05 por ciento en libre inversión.



"Los desembolsos son menos de la mitad de los registrados a inicios del 2022", señaló el funcionario, quien agregó que los productos de libre inversión y tarjeta de crédito muestran aceleración en la mora, la mayor parte explicado por factores macroeconómicos y no por temas idiosincráticos de las políticas de colocación.



También destacó que si bien la morosidad de los créditos de consumo ha aumentado, la cobertura de las entidades sobre esos préstamos se mantiene por el fortalecimientos de las provisiones a raíz de la Circular 026.



En ese sentido, precisó que al incluir el efecto de las provisiones adicionales por política interna y en aplicación de dicha medida, el indicador de cobertura en esa cartera pasó de 137,49 por ciento en noviembre a 146,53 por ciento en diciembre del 2022, significa que por cada 100 pesos prestados por las entidades en consumo, hay 146,53 pesos guardados para respaldar esos recursos en caso de que no se logren recuperar.