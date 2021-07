Con alza de 10 %, la cartera hipotecaria es la que más crece

Las bajas tasas de interés en los títulos de deuda pública y privada, el mal momento que viven otras inversiones como la renta variable y las buenas condiciones ofrecidas por la política gubernamental de subsidios para la compra de vivienda de interés social (VIS) y no VIS, ha ocasionado que la cartera hipotecaria de lejos sea la de mejor comportamiento en el último año.



Así lo muestran las cifras de cartera bruta que consolida el Banco de la República en las que se da cuenta de que en lo corrido del año esa modalidad ha crecido el 5,49 por ciento ya que pasó de 72,1 billones de pesos al inicio del año a una cifra de 76,1 billones el pasado 2 de julio.

Y ese resultado concuerda con lo que sucedió un año atrás, ya que, de acuerdo con las cifras del Emisor, al 3 de julio de 2020 dicha cartera ascendía a un total de 69,2 billones de pesos, lo que deja un resultado positivo del 10 por ciento.



Para Omar Suárez, analista económico de la firma comisionista Casa de Bolsa, esa cartera hipotecaria es la menos impactada dentro del total y explica que “las ventas de vivienda VIS y no VIS están disparadas lo que se demuestra con las cifras” y añade que los subsidios del Gobierno que se pusieron en marcha desde hace varios meses han dinamizado el mercado.



El analista además considera que hay un costo de oportunidad ya que la renta fija y otro tipo de inversiones están generando bajos rendimientos por lo que la gente toma esos recursos para comprar una vivienda nueva. “Eso hace que la cartera hipotecaria no haya visto lo que pasó con las modalidades de consumo y comercial”, dijo el analista.



De no ser por el resultado de la cartera hipotecaria, el comportamiento del total de la cartera bruta no habría sido mejor del que se obtiene en lo corrido del año en el que muestra un crecimiento del 2,93 por ciento y en el último año del 3,01 por ciento, de acuerdo con las cifras del Emisor.



De otra parte, la cartera comercial muestra un crecimiento este año del 2,98 por ciento, pero si se miran las cifras con base en lo que pasó hace un año, esta es del -0,06 por ciento.



La cartera de consumo crece el 1,97 por ciento este año y el 5,22 por ciento en el último año y el microcrédito el 1,12 % este año y el 4,40 % en el último año.