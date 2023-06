Fortalecimiento de garantías, reducción de riesgos, y costos financieros, más desarrollo tecnológico y mayor conectividad hacen parte de la lista de condiciones que se requieren para que el llamado crédito popular llegue a las poblaciones rurales y zonas apartadas vulnerables del país, según lo indicaron los propios banqueros reunidos en su convención anual, que culmina este viernes en Cartagena.



La solución de estos obstáculos se convierten en una prioridad, más aún cuando el Gobierno tiene como meta en este cuatrienio colocar en ese segmento de la población un millón de créditos, tarea que hará con el apoyo del Grupo Bicentenario, pero también con la banca privada, según lo anunciado por el Ministerio de Hacienda un par de meses atrás.



David Bocanument, presidente del Fondo de Garantías (FGA) dijo que los costos de llevar el crédito de las principales ciudades y de las zonas urbanas a las zonas apartadas es uno de los principales obstáculos para que se irrigue crédito, pero esto viene cambiando por la transformación digital en la medida que los intermediarios desarrollan canales y acceso para llegar al cliente.



Mencionó además, que es fundamental trabajar en la reducción del riesgo a las personas para que estas puedan cumplir con las obligaciones que adquieren. “Lo que hacemos nosotros en el fondo con la garantía, al servirle de fiador a una persona, es que disminuimos ese riesgo, lo cual impulsa a la banca a colocar créditos con mayor tranquilidad y con eso le damos acceso a las personas”.



Bocanument aseguró que los bancos universales que tienen todos los segmentos son potentes, pero los de nicho vienen haciendo un trabajo importante en microcrédito pues conocen bastante el segmento y así hay un apoyo del Gobierno para expandir el microcrédito, que es el único que viene creciendo.



Por su parte, Javier Díaz Fajardo, presidente de Bancóldex, indicó que la entidad seguirá apoyando a las microempresas y anunció que aparte del programa de crédito popular también “se van a sacar líneas subsidiadas para llegarle a las poblaciones que lo necesitan”.

Nace 'Naocrédito'

A lo anterior se suma la creación de una plataforma llamada Neocrédito en la que los intermediarios financieros compiten por los créditos que solicitan las personas y microempresarios. “Ya se han movilizado 3.000 millones de pesos y hay más de 10.000 registros de microempresarios. Esa apuesta, que no depende de subsidios, está demostrando que a través de competencia se pueden lograr menores tasas, mayores plazos y pluralidad de ofertas”, aseguró.



Dijo que para crédito popular en 2023 se proyecta un total de 66.000 operaciones para un cupo total de 132.000 millones de pesos (2 millones por crédito).

Crédito productivo

Viviana Araque, presidente de Bancamía, entidad de la Fundación de Microfinanzas BBVA, sostuvo que en el último año el dato de bancarización fue de 47.000 personas que llegaron por primera vez al sistema financiero y de esa cifra el 90 por ciento tiene vulnerabilidad, por lo que estos se encuentran dentro del modelo de economía popular.



La ejecutiva dijo que Bancamía tiene una estrategia de largo plazo en los procesos de bancarización “porque creemos que estos deben cambiar los comportamientos de los micronegocios, de las personas que están en situación de vulnerabilidad económica para que logren superar la pobreza, que se vuelvan resistentes a cualquier choque y así el negocio pueda ser sostenible”.



Consideró que el banco genera crédito productivo, pero no todo puede ser ciento por ciento digital ni tampoco presencial. Además, aseveró que la competencia permitirá movilizar mayores recursos, pero todo ello ligado a una visión de largo plazo para generar cambios en el comportamiento de los clientes pues si no, puede haber un retroceso se pueden devolver a los prestamistas informales que generan situaciones sociales y financieras difíciles.



También enfatizó en que hay que ver la forma en la que se implementa el modelo y no pensar que el primer crédito va a cambiar las cosas con quienes lo obtienen.

Ahorro y préstamos

Diego Prieto, presidente del Banco Caja Social dijo que el concepto de crédito y economía popular no es nuevo para la entidad, pues hace 112 años fue creado con el propósito de servir a los segmentos populares y microempresarios “de los que tenemos a 500.000 clientes”.



“No nos podemos quedar solo con el crédito y desde tiempo atrás hemos desarrollado una propuesta de valor que busca eliminar los cobros y desde el ahorro, mecanismos que mantengan el valor del dinero”, aseguró.



En este sentido, mencionó que otro elemento importante fue la solución creada para la población sin experiencia crediticia llamada Mi Ahorro, Mi Crédito, que consiste que a partir de una meta de ahorro en un tiempo relativamente corto pueden acceder a crédito y en donde ya hay 26.000 colombianos, de los que el 90% no tenía ninguna experiencia crediticia, además un alto porcentaje son menores de 25 años y con ingresos por debajo de los 2 salarios mínimos.



Finalmente dijo que están dadas las condiciones para que una entidad como el Banco Caja Social, “trabaje conjuntamente con el sector público en un objetivo común y en el que el apalancamiento de unos y otros nos ayuden a mantener condiciones de perdurabilidad”. El 7 por iento de la cartera total del banco es de microcrédito, anunció.