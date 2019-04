Economía habría crecido 3,2 % en el primer trimestre del año

El crecimiento de la economía colombiana (PIB) habría sido del 3,2 por ciento en el primer trimestre del año, según estimaciones del equipo técnico del Banco de la República.

Así lo hizo saber Juan José Echavarría, gerente del Emisor, al término de la cuarta reunión del año de la junta directiva de la entidad, en la que por decisión unánime se tomó la decisión de mantener inalterada en 4,25 por ciento la tasa de intervención del mercado.

Con esta decisión, dicha tasa completa 12 meses (un año) en ese nivel, el más bajo observado desde junio del 2014.



El directivo dijo que el equipo técnico del banco mantuvo además su proyección de crecimiento del producto interno bruto (PIB) del país en 3,5 por ciento para todo el año.

Echavarría sostuvo que esa proyección difiere mucho de la del Gobierno, el Banco Mundial y de las que tienen los distintos analistas del mercado, las cuales son del orden del 3,1 por ciento.



“Ese 3,2 por ciento va en la dirección de lo que estamos pronosticando para todo el año”, insistió el directivo.



Esa estimación se sitúa un punto porcentual por encima del crecimiento observado en el primer trimestre del año pasado, cuando hubo una dinámica económica del 2,2 por ciento, según datos del Dane.



No obstante, el gerente del banco agregó que, siguiendo las mismas estimaciones del equipo técnico de la entidad, lo que están viendo en el Emisor es que en los últimos meses del presente año, la economía colombiana registrará crecimientos cercanos al 4 por ciento, aunque en el año completo será del 3,5 por ciento.



“En nuestras reuniones con los empresarios del país –las más recientes, con los del Valle del Cauca–, nos han manifestado que hay una dinámica importante en la mayoría de sectores, incluido el de la construcción. Soy optimista, y ojalá se diera la proyección de crecimiento del 3,6 por ciento del ministro (Carrasquilla): veo que el mundo está más cerca de lo pensamos en el banco”, precisó Echavarría.



Agregó que un crecimiento del 35 por ciento es una tasa moderada que no adiciona presiones inflacionarias a la economía, en tanto no hay escenario para bajar tasas ni subir la tasa de intervención, por ahora.



Tanto el gerente como el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, coincidieron al señalar que continúan analizando el crecimiento del desempleo en el país –11,8 por ciento en febrero– en medio del repunte de la economía.



“Nos falta analizar aún más las cifras. Una de las hipótesis es que la migración venezolana está afectando el mercado laboral y hace difícil entender las cifras. Nos ha costado trabajo comprender lo que está pasando. Lamento mucho no tener la claridad, pero trabajamos mucho en entender esta situación y pronto estaremos dando una respuesta más puntual en esa materia”, indicó Carrasquilla.

Más compra de dólares

Al término de la reunión, las directivas del Emisor anunciaron que convocaban para el 30 de abril la próxima subasta de opciones put destinada a adquirir hasta 400 millones de dólares, dentro del programa de acumulación de reservas internacionales.

Las opciones estarán vigentes entre el 2 de mayo y el 4 de junio de 2019.



El banco ha adquirido 1.878,4 millones de dólares desde cuando reinició las compras de divisas, en octubre del año pasado, pero no tiene un monto total definido.



Según el gerente, por ahora seguirán comprando dólares, no hay fecha para dejar de hacerlo, en tanto se mantiene el monto de los 400 millones de dólares.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS