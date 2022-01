El español BBVA celebra su primer cuarto de siglo en Colombia, donde ocupa el cuarto lugar entre los grandes bancos que operan en el país.



Mario Pardo Bayona, su presidente, habla sobre los principales hitos de la entidad en el país, donde hoy son el primer inversionista extranjero del sistema financiero y el cuarto mayor de todos los sectores.



(Lea también: Las oportunidades de inversión que llegan con el inicio del 2022)

¿Estos 25 años en el país han compensado el crecimiento alcanzado o cree que les falta?

​

Sin duda, hemos tenido un proceso de evolución y de crecimiento muy gratificante para todos. Llegamos hace 25 años con la compra del Banco Ganadero, que nos abrió un camino hacia la banca universal, y, luego, con la compra del Granahorrar nos convertimos en líderes del mercado hipotecario. Contamos hoy con un robusto grupo de empresas que nos permiten brindar un completo portafolio de productos tanto para las empresas como para las personas. Estamos complacidos de lo que han sido estos 25 años y queremos seguir creciendo y consolidándonos en el país. Este es un mercado muy competitivo, con enorme potencial, con gran talento humano y una fuerte institucionalidad.



¿Cómo cree que debe ser ese crecimiento?

​

Somos optimistas, le hemos apostado al país en los últimos 25 años y hoy de nuevo redoblamos nuestro compromiso, porque hemos visto cómo se enfrentan estas crisis tan duras como la de los últimos dos años, muy complejas a nivel económico y humano.



Así mismo, somos testigos de cómo en 2021 el país se recuperó con fuerza y vigor, y esto es gracias a los colombianos y su capacidad de superar las adversidades, esto demuestra la resiliencia del sistema económico, que es una fortaleza que nos hace sentir esperanzados con respecto al presente y al futuro del país.



¿Cuáles han sido esos hitos del banco en Colombia?



Son varios. El primero, sin duda y que nos permitió ingresar al país, fue la adquisición del Banco Ganadero, y luego de Granahorrar, lo que nos llevó a un lugar de relevancia en el sistema financiero.



Así mismo, nos consolidamos como un grupo empresarial, a través de las diferentes empresas de servicios financieros que hoy operan en Colombia bajo la marca BBVA. Entre esas, la creación de Bancamía (2008), de RCI Colombia junto con Renault y la pasarela de pagos Openpay (2020), por mencionar solo algunas.



Además, incorporamos la sostenibilidad en el ADN de nuestra estrategia como grupo, y Colombia no podía ser la excepción. Este año cerraremos con más de 1,3 billones de pesos en financiación sostenible.



Nos hemos comprometido con el desarrollo social del país y en los últimos 15 años beneficiamos a más de dos millones de colombianos con nuestras acciones sociales, a las que hemos destinado más de 80.000 millones de pesos.



Este camino que hemos recorrido nos ha llevado a ser el primer inversionista extranjero del sistema financiero y el cuarto mayor de todos los sectores.



BBVA creció con compras y fusiones, ¿ven que este modelo vuelva a funcionar para ganar más cuota?

​

Colombia es un país con un futuro promisorio, está en un proceso de crecimiento con un boom demográfico que lo constituye en un país joven con alto porcentaje de los habitantes en plena edad productiva y laboral. Es, por lo tanto, un mercado atractivo y con posibilidades de seguir creciendo.



BBVA es un grupo financiero siempre abierto a las oportunidades de negocio en los mercados donde tiene presencia. En este caso, nuestro foco está, sin duda, en el crecimiento orgánico.



¿Cómo se imagina la banca del futuro?

​

Los bancos nativos digitales nacen con la ventaja de una plataforma tecnológica creada a la medida de productos, lo que les permite evolucionar muy rápido.



Los bancos universales tenemos la fortaleza de ofrecer todas las soluciones en los diferentes canales, además existen servicios y contraprestaciones sociales que las entidades digitales no tienen en sus prioridades y que son importantes en una comunidad, como el compromiso con el empleo local, la responsabilidad con proveedores, la inclusión financiera, con las regiones, así como la contribución con los impuestos.



No olvidemos que los avances tecnológicos que se pongan al servicio de la banca ayudan a mejorar la competencia.



¿Dónde está el mayor riesgo para la banca?

​

Nos enfrentamos a años de elevada volatilidad a nivel global y en la región en particular. Además, tenemos competidores muy buenos y nuevos con otras ideas y esto lleva al sector financiero a enfrentarse a diferentes retos. Sin duda, detrás de cada desafío hay una oportunidad y lo hemos visto durante los más de 160 años de historia de BBVA y, sin duda, lo seguiremos viendo en las próximas décadas.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS