Quien preste plata en octubre por encima de la tasa de 36,92 por ciento efectiva anual, que certificó la Superintendencia Financiera, incurrirá en el delito de usura. Dicho tope se sitúa 167 puntos básicos por encima de la tasa anterior.



(Puede leer también: La tributaria acabaría con 250.000 negocios, dicen tenderos)

Esta es la tasa de usura más alta registrada en Colombia en los últimos años. En enero de este año se ubicaba en 26,49 por ciento. De este modo, las compras con tarjetas de crédito serán más costosas.



Hay que recordar que la tasa de usura es el máximo interés que puede cobrar una entidad financiera a sus clientes para un crédito de consumo y ordinario. Por ello, ahora se espera que los bancos suban las tasas de sus productos financieros, como las tarjetas de crédito.



Esta subida está directamente relacionada con la medidas del Banco de la República para frenar la inflación, lo que a su vez ha venido encareciendo el crédito. El Emisor aumentó ayer su tasa de política monetaria a 10 por ciento.



(Puede leer también: Volverán los días sin IVA, pero habrá cambios en su realización)

Impacto en el bolsillo

El aumento de la tasa de usura podría llegar a impactar fuertemente las finanzas personales de los colombianos, en caso de que no hagan buen uso de estos plásticos.



Por ello, si está pensando en utilizar su tarjeta, antes de hacerlo tenga en cuenta que la tasa de interés que los establecimientos financieros aplican por el uso del llamado dinero plástico es, por lo general, uno de los más altos, muchas veces cercanos al máximo permitido por la autoridad (tasa de usura), que se acaba de certificar.



Los expertos recomiendan, por ejemplo, utilizar las tarjetas de crédito como una herramienta de inversión y no como un gasto, es decir, realizar compras que vayan a dar una ganancia en el corto o mediano plazo, y no sólo que representen un pago de intereses.