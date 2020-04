Fondos responden a críticas por traslado de afiliados a colpensiones

Unadura respuesta acaba de emitir Asofondos, gremio que reune a las cuatro administradoras de fondos privados de pensiones (Porvenir, Colfondos, Protección y Skandia) frente a las fuertes críticas que han recibido estas entidades a raíz de la promulgación del decreto 558 por parte del Gobierno, que obliha al traslado de unos 20.000 afiliados a Colpénsiones, así como de los recursos para cubrir sus pensiones (cerca de 5 billones de pesos).

El gremio insitió en que nunca solicitó al Gobierno el traslado a Colpensiones de un pequeño grupo de pensionados (20.000) y de su fondo de pensiones (5 billones de pesos), según lo ordenado por el Decreto 558, así como tampoco comparte el argumento según el cual dicho traslado era necesario para enfrentar los riesgos de una posible descapitalización de algunas pensiones de retiro programado.



Por el contrario, reiteró que "había planteado a las autoridades económicas que, en caso de enfrentar riesgos de descapitalización futuros, y muy poco probables, algunos retiros programados pudiesen acceder al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que cuenta con unos $24 billones".



Asofondos recordó que dicho fondo fue creado con el propósito de subsidiar una pensión de salario mínimo a quienes no alcanzan a obtener un ahorro suficiente para financiar dicho monto, pero sí tienen la edad de jubilación y han cotizado 1.150 semanas. Desde su inicio, este fondo se ha financiado con un aporte de 1,5 por ciento del ingreso base de cotización de todos los afiliados, incluyendo quienes hoy reciben una pensión de un salario mínimo. Por esta razón, consideramos que dichas pensiones deberían tener acceso a dicho fondo.



Reconoció, no obstante, que debido a la actual coyuntura, los recursos del fondo de Retiro Programado han sufrido una pequeña desvalorización este año, (el valor del fondo solo ha caído 0,18 por ciento desde el 1º de enero), pero los rendimientos acumulados de este portafolio en el pasado han sido sustanciales (más de 10 billones de pesos) desde inicio de multifondos (2011) y el crecimiento del portafolio desde 2019 en más del 26 por ciento.



Desde el gremio insistieron en que las AFP han pagando durante muchos años, las pensiones de más de 109.000 personas por la modalidad de Retiro Programado, en el régimen de ahorro individual, que sí cuenta con fondos de respaldo a las pensiones. Luego de realizar dichos pagos durante un tiempo prolongado, este fondo aún asciende a 28,1 billones de pesos.



Por último, rechazaron lo que califican como una 'campaña de desinformación' que, en forma malintencionada y además contradictoria, indican que los altos rendimientos de los fondos son de los grupos financieros y no de los trabajadores; que la rentabilidad histórica de los fondos d ha sido nula y que el Decreto 558 se emitió por la incapacidad del régimen de ahorro individual para manejar los riesgos financieros.



