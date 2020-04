‘Hay espacio suficiente para que la banca baje aún más sus intereses’

En medio de los debates en el Congreso de la República y las críticas de algunos sectores de la producción por los problemas que han tenido para acceder a los recursos del Gobierno que les permitan atender el pago de nóminas y otras obligaciones, las estadísticas de la Superintendencia Financiera muestran que en las tres últimas semanas de lo que va de esta emergencia no solo se han desembolsado cerca de 17 billones de pesos, sino que esos recursos fluirán con mayor rapidez en los próximos días.

Jorge Castaño Gutiérrez, superintendente financiero, le dijo a EL TIEMPO que si para agilizar esos desembolsos se requiere de mayor presión de la entidad a la banca, lo seguirán haciendo.



El funcionario también recalcó que en medio de esta coyuntura los bancos están en capacidad de asumir mayores riesgos y tienen el espacio suficiente para reducir sus tasas de interés en un gesto de solidaridad con las personas y las empresas dada la actual emergencia económica y social.

Superintendente, ¿son válidas las quejas de los empresarios en el sentido de que no les está llegando el crédito ni los alivios del Gobierno?

Los desembolsos se están haciendo y son importantes, cerca de 17 billones de pesos entre la última semana de marzo y el 17 de abril. No digo que sean suficientes, requerimos más velocidad, más efectividad y si necesitamos seguir generando presión desde la perspectiva de la superintendencia, lo haremos, pero no podemos perder de vista que estos son crédito y así tengan garantía o no del Estado, deben ser asumidos y pagados por las personas y las empresas que los tomen.



Pero ¿a dónde están llegando esos préstamos porque la gente se queja?

A todos los sectores, solo que muchas veces, quizás, estos préstamos no sean la ayuda que algunas pymes estén esperando ni necesiten, porque no son recursos que se regalen; si fuera así, serían subsidios, pero como no lo son, es dinero que se debe devolver en las condiciones pactadas bajo la emergencia porque es plata de la nación o del ahorro del público.



Solo en la última semana, entre el 11 y el 17 de abril, se desembolsaron más de 4,53 millones de créditos por valor cercano a los 4,9 billones de pesos, de los cuales 3,62 billones fueron para cerca de 384.000 empresas.

Y a las microempresas que están entre las más golpeadas...

Allí hay una necesidad muy sensible de desembolsos, apenas 877 micros accedieron a recursos por cerca de 5.800 millones de pesos y esto puede tener su explicación en el anuncio del respaldo hasta el 90 por ciento que anunció el Fondo Nacional de Garantía (FNG). Ante eso, los bancos que, hasta esa fecha desembolsaron 17 billones sin ese respaldo, frenaron los desembolsos.



Hasta el 15 de abril, el FNG sacó solo nueve créditos con su garantía por 1.930 millones de pesos, todo lo demás es con recursos del sector financiero.



Pero muchos empresarios dicen que van a los bancos y no les están prestando...

Puede ser porque les están prestando a quienes de alguna manera tengan capacidad de pago en el tiempo. Los periodos de gracia de seis meses les dan el espacio a los empresarios para reactivarse, pero se supone que en ese momento su capacidad de pago ya debe estar disponible en el entendido de que su negocio está funcionando normalmente.



Ahora, hay unos sectores, como el de los bares, en los que es muy difícil medir el riesgo, por eso los bancos tendrán que distribuir los recursos disponibles entre los sectores con menores niveles de riesgo. Para las garantías del FNG es esta entidad la que fija las condiciones de los riesgos porque, de igual manera, debe cuidar ese volumen de recursos que ponen en juego porque, repito, no son subsidios, sino recursos de la nación.



Usted dice que seguirá presionando para que los desembolsos se agilicen, ¿por qué cree que los bancos lo harán?

Esta semana y las que vienen habrá mayor rapidez en la entrega de los recursos a la economía porque el tema de las garantías y los recursos está más claro. Por ejemplo, apenas el lunes quedó claro cómo será la operación de los 731.000 millones que tiene Findeter.



Yo me comunico todos los días con los bancos y les digo ‘qué pasó con los desembolsos’ y veo que hay compromiso. Mire, vienen desembolsos grandes de la banca esta semana: el Banco de Bogotá me informó que tiene listos un billón de pesos para 3.000 empresas, Davivienda tiene otros 300.000 millones para un grupo de empresas seleccionadas, Bancolombia sale con 250.000 millones para 2.300 micros. Esta es una primera tanta, pero vienen más en las próximas semanas.



¿Hay suficientes recursos para irrigar a quienes los necesiten?

Esta semana y la otra dichas cifras deberían empezar a moverse más rápido, pero puede llegar el momento en que se estaquen, a pesar de que haya muchas empresas y personas que necesiten de esos préstamos, pero igual no tienen capacidad de pago. Yo estoy defendiendo para que estos créditos les lleguen muy rápido a los empresarios del país entre esta semana y la otra.

¿A qué sectores les están llegando los créditos?

Aquellos con garantías del FNG están llegando a todos los sectores, pero de manera importante al comercio (al por mayor y al por menor), construcción, industria manufacturera y, según reporte que me hizo llegar el FNG, para los dos últimos días, Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia son las regiones más favorecidas, pues en estas hay la mayor concentración de empresas en el país.



Una queja reiterada de los empresarios y las personas son las altas tasas de interés, ¿qué hacer en este aspecto?

En el tema de los intereses la transmisión del recorte de la tasa del Banco de la República al costo del crédito para las personas y empresas no es la discusión técnica que se deba dar porque la gente, bajo estas circunstancias no la va a entender.



Yo creo que sí hay espacio suficiente para bajar las tasas de interés por un tiempo específico; de hecho, algunos bancos pudieron hacerlo para tarjetas de crédito, como Bancolombia, las cuatro entidades del Grupo Aval (Bogotá, Popular, AV Villas y Occidente), Banco Caja Social, entre otros, para compras de alimentos y medicamentos, incluso algunos redujeron en proporciones importantes, con lo cual se demuestra que sí se puede hacer un esfuerzo adicional en este frente.



Yo si hago un llamado para los bancos porque las tasas de interés tienen que reflexionarse dentro de lo que resulte sensato para remunerar el riesgo, pero no aprovecharse tampoco de la situación. Pero, insisto, sí hay un espacio para ajustar hacia abajo las tasas de interés, más allá de si se transmite o no los recortes del Emisor, esa no es una discusión que deba darse en este momento, es más un acto de conciencia y de solidaridad frente a lo que está pasando en el país y en el mundo.



¿Cree que es falta de compromiso de la banca?

Mire, acá los bancos deberían comprometerse más a alinearse a hacer una segmentación adecuada de sus tasas de interés, es lo que hemos venido hablando con los banqueros, algunos son muy duros, otros no tanto.

