Invertir en estos momentos no es una mala idea, dicen analistas

‘No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista’. Esta frase, que con frecuencia repetían los abuelos, cobra vigencia hoy en medio de la pandemia de covid-19 que ha golpeado con fuerza la economía y los mercados del mundo.



Para los analistas ese es, precisamente, uno de los factores que juegan a favor de los inversionistas en una coyuntura como la actual, en la que los precios de ciertos activos se encuentran por debajo de su valor potencial, lo cual podría no ser por mucho tiempo.

Solo las acciones en Colombia se han desvalorizado 28,3 por ciento en lo que va del año, mientras que la deuda pública (TES en pesos y UVR) registraron caídas promedio de 109 y 71 puntos básicos solo en marzo, respectivamente.



“Las crisis pasadas han brindado oportunidades históricas de inversión en los mercados accionarios a mediano y largo plazo, teniendo en cuenta la recuperación que las preceden”, advierten los analistas de Casa de Bolsa.



Una visión que comparten otros expertos, quienes consideran, además, que si se quiere aprovechar la temporada de bajos precios que ofrece el mercado, no hay que perder la cabeza, se debe actuar con prudencia y asesorarse de un experto, pues la recuperación de los mercados no será de la noche a la mañana, sino que se dará de forma paulatina.



Aunque hay quienes consideran que con la incertidumbre reinante lo mejor es mantener la platica segura en una cuenta de ahorros o en un CDT –el saldo de los depósitos de ahorro creció 8,9 por ciento a finales de marzo– otros siguen viendo oportunidades.



“La lógica de esta opción es que muchos inversionistas prefieren un bajo rendimiento a exponer sus recursos a cualquier tipo de nueva desvalorización. La caída angustia mucho a algunos inversionistas, pero otros, con un horizonte de más largo plazo, están más tranquilos”, dice Andrés Langebaek, director de Estudios Económicos del Grupo Bolívar.

En materia de inversiones, el mercado ofrece un amplio abanico de oportunidades, entre las que se cuentan los bienes inmuebles y el mercado de capitales, que, sin duda, tiene en estos momentos condiciones favorables de precios que le permiten a cualquier persona entrar, ya sea de forma directa o a través de los fondos de inversión colectiva (FIC).



Pero ¿cómo saber dónde invertir? La regla de oro entre los expertos es la prudencia, más en momentos en que los activos de alto riesgo lucen tentadores.



Juan Camilo Rojas, gerente de Estrategia de Inversiones de Credicorp Capital, dice: “En tiempos de dificultades, más que preocuparse por tomar decisiones, hay que seguir una estrategia orientada por profesionales para encontrar los momentos correctos y así tomar las mejores decisiones”.



Para el experto es clave tener en cuenta el perfil de riesgo. Si está dispuesto a soportar altas volatilidades y posibles mayores bajas temporales en los precios, como las acciones, considérelas.



Si prefiere no arriesgar mucho (conservador), considere activos refugio, estos son los que, en momentos de estrés de mercado, como el actual, sirven para conservar el valor del dinero, asegurando fácil liquidez y reduciendo las pérdidas al mínimo, como deuda pública, oro, yenes o dólares.



Pero si las necesidades de tener efectivo son altas, lo recomendable son las cuentas bancarias, FIC, CDT, o bonos AAA con vencimientos de máximo año y medio.



Aunque las acciones han perdido 28 por ciento de su valor este año, la recomendación de los expertos para quienes tienen inversiones allí es no salir a vender, por que con esa decisión absorben la desvalorización de la crisis.



Pero si lo que está buscando es una inversión de largo plazo y es tolerante al riesgo, este puede ser el momento indicado para adquirir algunas acciones con buen potencial de crecimiento futuro.

En marzo, de hecho, las personas naturales fueron compradoras netas de acciones, invirtieron cerca de 19.000 millones de pesos. Los fondos de pensiones privados (AFP) destinaron 537.546 millones, mientras que las empresas invirtieron unos 94.000 millones.



“Un mensaje claro de esto lo demuestran las personas naturales y jurídicas que aprovecharon el momento para recomponer sus portafolios con alternativas de inversión diversificada, buscando una utilidad en el largo plazo, creyendo en el futuro y solidez de las empresas locales para sus inversiones”, dice Juan Pablo Córdoba, presidente de la BVC.

Así puede invertir sin salir de su casa

Gracias a la tecnología hoy es posible invertir su dinero, de forma segura, sin salir de casa. Una llamada a la comisionista, una orden dada a través de una aplicación es suficiente para adquirir activos en el país o fuera de este.



Pero, los expertos recomiendan asesorarse bien antes de tomar cualquier decisión. En la BVC dicen que las comisionistas cuentan con investigadores que se encargan de analizar las empresas, y la economía, su estructura financiera y los factores que la pueden afectar como el coronavirus o la reducción de los precios del petróleo.

Recuerde que si se decide por las acciones estas no otorgan un rendimiento fijo sino que esto depende de las variaciones del mercado.



Antes de tomar una decisión investigue o pregunte. Elija empresas que puedan superar la crisis económica.



Es recomendable diversificar el portafolio, es decir, comprar acciones de diferentes empresas que pertenezcan a diferentes sectores de la economía.



El tiempo de la inversión es muy importante, aunque las acciones no puedan asegurar un rendimiento esperado en el largo plazo, el comportamiento de éstas refleja el comportamiento de la economía, ésta superará los efectos negativos que trae consigo la expansión del coronavirus y los bajos precios del petróleo.



Algunas opciones para invertir en acciones en línea o en fondos de inversión (FIC) son:



- TPaga: además de ser una billetera electrónica, ofrece la posibilidad de vincular un FIC. Tiene alianza con Acciones y Valores.

- Ualet: pionera en su género. Permite a las personas invertir en más de 30 FIC desde $10.000. Ualet distribuye los recursos según perfil de riesgo.

- Trii: para compra y venta de acciones de la BVC desde el celular. No hay límite mínimo y garantiza la comisión más baja del mercado. La devolución de la inversión tarda cinco días.

- Tyba: tienen respaldo de Credicorp Capital y está vigilada por la Superfinanciera. La inversión mínima es $ 100.000. Cobran una comisión de entre de 1,3 a 1,8 por ciento anual,

- InvestBot: respaldada por Valores Bancolombia y vigilada por la Superfinanciera. Un robot es el que realiza las inversiones según el perfil del cliente. Inversión mínima de $ 6 millones.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS