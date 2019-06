‘Hay que buscar que la economía crezca al 4 %’: banqueros

Las cifras sobre el desempeño actual de la economía y lo que se necesita para que el país crezca a un ritmo del 4 por ciento o más en el mediano plazo volvieron a ser asuntos de discusión entre economistas y banqueros, quienes coinciden en que hay elementos que no están dejando que se avance al ritmo que se desea y el país requiere.

Así quedó planteado este miércoles durante la instalación de la 54.ª Convención Bancaria que se lleva a cabo en Cartagena, en la que Juan José Echavarría, gerente del Banco de la República, lanzó una alerta amarilla por el estancamiento observado en el crecimiento económico y la muy mala cifra del 2,3 por ciento del producto interno bruto (PIB) que se dio a conocer del último trimestre.



“La economía colombiana está estancada, y la cifra de crecimiento del último trimestre de 2,3 por ciento fue bastante mala… El Banco de la República esperaba 3,2 por ciento, necesario para crecer 3,5 por ciento en el año”, dijo Echavarría durante su intervención en el acto de instalación del encuentro anual de los banqueros colombianos.

El funcionario se refirió al desempeño del PIB desestacionalizado, que en su opinión es el que analizan los economistas y el que debería recomendar el Dane que se utilizara para los análisis.



Frente a ese campanazo de alerta, Juan Carlos Mora, presidente de la junta directiva de la Asobancaria y presidente de Bancolombia, señaló que no hay una situación alarmante en la economía, pero advirtió que sí se hace necesario hacerle un seguimiento a la evolución actual de la economía del país, porque hay factores alrededor de esta, como la polarización y la incertidumbre, que hay que evaluar.



En igual sentido se pronunció Santiago Castro, presidente de la Asobancaria, quien sostuvo que es necesario apuntar al crecimiento potencial del PIB y que el sector financiero trabaja para contribuir en ese propósito, siendo uno de los renglones de la economía que más aporta al desempeño del país, y en la medida que la banca avance a un ritmo del 4 por ciento sin duda la economía colombiana también lo hará.



Echavarría también destacó el bajo crecimiento que trae la inversión, el ritmo al que viene creciendo el desempleo (10,3 por ciento), el bajo crecimiento de la cartera comercial (2 por ciento real) y la nueva caída que muestra la confianza del consumidor, lo cual no dejan de preocupar.



Mora, por su parte, insistió en que, sin duda, no son solo los fundamentales los que afectan las decisiones económicas, sino que la incertidumbre también tiene un peso relevante, por lo que es clave que se definan esos aspectos que harán que el rumbo del crecimiento cambie para bien.



Por último, el gerente del Emisor dejó en claro que nunca imaginaron que el dólar fuera a perder 80 pesos por cuenta de la suspensión de compra de divisas para acumulación de reservas internacionales.



“Estamos analizando qué va a pasar en el tema cambiario, pero hay muchos factores que influyen en su comportamiento”, dijo el funcionario.



Concluyó que “Colombia aparece con una sensibilidad muy fuerte frente a los choques externos de diferentes tipos y la moneda se mueve mucho frente a estos”.



