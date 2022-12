Se acerca la Navidad y el fin de año y, como en años anteriores, las entidades bancarias hacen un ajuste en la atención al público en sus sucursales físicas con miras a prestar un servicio más completo a sus millones de clientes y usuarios.



Si bien este 2022 ambas fechas se celebran un fin de semana, para el sábado 24 algunos bancos han dispuesto algunas jornadas especiales, aun cuando toda la red bancaria tendrá a disposición todos sus canales electrónicos y virtuales disponibles las 24 horas para que las personas puedan realizar pagos, compras y transferencias de dinero sin ningún problema.



Los horarios habituales se retomarán a partir del 26 hasta el 30 de diciembre y desde el 2 de enero del 2023 en adelante, según informaron las propias entidades.



En los días que no habrá atención al público en las sucursales físicas, las personas pueden acudir a los demás canales con que cuentan las entidades, como los códigos QR, billeteras electrónicas, datáfonos y botón PSE, entre otros, para realizar pagos o las distintas páginas de internet para realizar otro tipo de operaciones bancarias.



Colombia superó ya los 1,1 millones de datáfonos, mientras que los bancos cuentan con una red de más de 250.000 corresponsales bancarios en todo el país cerca de 16.500 cajeros automáticos a través de los cuales se pueden realizar la mayoría de transacciones financieras.

Banco de Bogotá

El Banco de Bogotá informó a clientes y usuarios los horarios de atención en las oficinas durante las festividades decembrinas.



Sábado 24 de diciembre: no se prestará servicio en las oficinas

Jueves 29 de diciembre: se prestará servicio en horario habitual

Viernes 30 de diciembre: no se prestará servicio en las oficinas

Sábado 31 de diciembre: no se prestará servicio en las oficinas

Lunes 2 de enero: se retomará con normalidad el servicio de atención al público

Bancolombia

El sábado 17 de diciembre habrá atención en los horarios convencionales en aquellas sucursales que abren los sábados. Haga clic aquí para consultarlas.



El sábado 24 de diciembre habrá atención hasta las 12:00 m. en las oficinas que prestan servicio los sábados. Haga clic aquí para consultarlas.



La red de sucursales físicas de la entidad no abrirá al público los días 30 y 31 de diciembre.



Aquellas sucursales que se encuentran dentro de empresas estarán al servicio de acuerdo con las necesidades y solicitudes de cada una de estas.

BBVA Colombia

En la temporada de fin de año BBVA prestará el servicio habitual en su red de oficinas en el país, salvo el día 30 de diciembre. La entidad invita a sus clientes a usar los canales digitales, la página web y la aplicación de banca móvil, que tendrán a su disposición las 24 horas del día, además de la red de cajeros automáticos para realizar sus transacciones financieras.



El sábado 24 y 31 de diciembre las oficinas no tendrán atención al público.



A partir del 2 de enero se reanudará la atención al público en las diferentes oficinas de la entidad en todo el país en los horarios habituales.

Banco de Occidente

Las directivas del banco indicaron que para la semana en que se decreten las fiestas de Cali (26-30 diciembre), las oficinas prestarán servicio al público hasta la 1 p. m. en jornada continua y no habrá atención en el horario adicional. Esta definición por tradición histórica cubre la zona Cali, Palmira, Yumbo, Santander de Quilichao y Puerto Tejada.



El Sábado 24 de diciembre habrá atención solo en oficinas ubicadas al interior de los Centros Comerciales hasta la 1 p. m.



Jueves 29 de diciembre atenderá en sucursales físicas en horario normal, pero no habrá jornada adicional.



El viernes 30 y el sábado 31 de diciembre no hay servicio al Público.



El 2 de enero del 2023 se iniciará la prestación del servicio los clientes, en los horarios habituales.

Scotiabank Colpatria

Scotiabank Colpatria informó que los horarios de atención al público establecidos para los canales Red de Oficinas, CHAT y Línea de Atención para fin de año:



Sábado 24 de diciembre de 2022:

Atención al público en el siguiente horario:

Red de oficinas jornada adicional: 9 a. m. a 12 m.

Línea de atención telefónica: Horario habitual 7 X 24

Chat: 8 a. m. a 12:00 m.



Viernes 30 de diciembre de 2022:

Red de oficinas: no prestarán servicio al público.

Línea de atención telefónica: Horario habitual 7 X 24

Chat: 8 a. m. a 12:00 m.



Sábado 31 de diciembre de 2022:

No se prestará servicio al público en Red de Oficinas y chat.

Línea de atención telefónica: Horario habitual 7 X2 4.

Banco Agrario

El sábado 24 de diciembre no abrirá ninguna oficina; las sucursales cuyo horario de atención es de martes a sábado, no prestarán servicio al público y en compensación atenderán el lunes 26 en su horario habitual.



Los días lunes 26, martes 27, miércoles 28 y jueves 29 de diciembre, todas las oficinas a nivel nacional prestarán atención al público en sus respectivos horarios, en tanto que el 29 se tomará como último día hábil del año.



El viernes 30 y el sábado 31 de diciembre no habrá atención al público en ninguna oficina de la red del banco; aquellas que habitualmente atienden de martes a sábado, no prestarán servicio al público el 31 y en compensación lo harán el siguiente lunes 2 de enero de 2023, día en que todas las sucursales laborarán normalmente.

Banco Popular

Con el propósito de brindar información oportuna a sus, el Banco Popular informó los horarios de atención programados para las festividades de fin de año.



Viernes 23 de diciembre: habrá atención en sus horarios habituales.



Sábado 24 de diciembre: de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde en sus oficinas Exprés y apertura en horario habitual con cierre a la 1 de la tarde en jornada continua en la oficina tradicional y extensión de caja.



Domingo 25 de diciembre: no prestará Servicio en ninguno na de esas oficinas



Jueves 29 de diciembre: prestará sus servicios en horario habitual en sus oficinas Exprés y apertura en horario habitual con cierre a la 1 de la tarde en jornada continua en la oficina tradicional y extensión de caja, aunque sin jornada adicional.



Viernes 30 y domingo 31 de diciembre: no prestará Servicio.