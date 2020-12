Leonardo Villar Gómez, nuevo gerente del Banco de la República

Leonardo Villar Gómez, actual representante de Colombia ante el Fondo Monetario Internacional, fue elegido esta tarde como el nuevo gerente del Banco de la República, en reemplazo de Juan José Echavarría, quien en la reunión de octubre pasado del banco declinó postularse para un nuevo periodo.



El actual gerente general del banco, Juan José Echavarría, estará en el cargo hasta el próximo 3 de enero de 2021. No obstante, al término de la reunión extraordinaria de este jueves, los miembros de este directorio en pleno le agradecieron por su gestión durante estos cuatro años, "tiempo en el que el banco avanzó en procesos de modernización y eficiencia, y se mantuvo la reputación internacional y local de la entidad".



A inicios de septiembre del 2018, el gobierno de entonces lo designó como miembro principal del Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI). En ese momento era director ejecutivo del centro de estudios económicos Fedesarrollo, cargo al que llegó en abril del 2012.



Villar Gómez obtuvo sus grados de economista cum laude y magíster en Economía de la Universidad de los Andes. También estudió en la London School of Economics, donde obtuvo un Master of Science (M. Sc.) en Economía y adelantó estudios doctorales.



Antes de ocupar la dirección de Fedesarrollo fue economista jefe y vicepresidente de Estrategias de Desarrollo y Políticas Públicas de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

En el sector público colombiano fue miembro de la junta directiva del Banco de la República de Colombia durante 12 años, viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y asesor del Consejo Directivo de Comercio Exterior.



Estuvo vinculado de manera directa con el sistema financiero colombiano como miembro de juntas directivas de varias instituciones públicas y privadas: vicepresidente del Banco de Comercio Exterior (Bancóldex) y vicepresidente Técnico de la Asociación Bancaria de Colombia.



Ha sido profesor en varias universidades colombianas y tiene múltiples publicaciones en las áreas de macroeconomía, comercio exterior y política monetaria, cambiaria y financiera.



Por: Economía y Negocios