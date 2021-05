En firme multa a la Cifin por 'castigo injusto' a  289.000 colombianos

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dejó en firme la multa por m,ás de 702 millones de pesos a la Centra de Información Financiera (Cifin) -hoy TransUnion- por incluir información que no era de carácter financiero o crediticio en el historial de 288.753 colombianos.



(Lea también: Viva Air inicia plan para ir por el liderato en el mercado local)

Pese a que dicha central re riesgos apeló la multa en su momento, la SIC enfatizó que "la suspensión de derechos políticos no es información que haga referencia al

nacimiento, ejecución y extinción de obligaciones dinerarias", que debe ser el objeto principal de la Cifin, cuya actividad se rige por la Ley Estatutaria 1266 de 2008

​

(le puede interesar, además: ¿Cómo averiguar si uno es beneficiario de un seguro?)



"No toda información de naturaleza pública puede ser tratada por los operadores de

bancos de datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la

proveniente de terceros países", indicó la Superindustria.



El ente de vigilancia y control del mercado recordó, además, que la Corte Constitucional concluyó que en la CIFIN no debe incluir datos relacionados con los derechos políticos de las personas, y desde el 2015 ordenó retirar esa información de dicha central de riesgos, sin que a la fevcha se haya acatado la orden y, por el contrario, se sigue registrando ese tipo de información respecto afectando a unas 45.835 personas.



En la base de datos CIFIN se continuó utilizando la anotación de “suspensión de derechos políticos”. Esto es grave y justifica tanto la multa como la orden

impuesta mediante la resolución recurrida, precisó la SIC, tras indicar que dicha central de riesgos deberá no solo suprimir de la historia de crédito de todos los titulares que aloja en el banco de datos de información financiera, crediticia y comercial la leyenda “suspensión de derechos políticos”, sino que también tendrá que abstenerse de recurrir a esa práctica.

Continúe leyendo:

- Servicios bancarios no cerrarán por protestas del 12 de mayo

- Conozca los requisitos que debe cumplir para acceder al bono pensional