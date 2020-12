Los grandes negocios del sector financiero que el covid no pudo frenar

El anuncio hecho el pasado 3 de diciembre por el BBVA y Telefónica, en el sentido de que crearán, en el primer trimestre de 2021, una sociedad financiera (Movistar Money Colombia) para otorgar crédito a los 19 millones de clientes que tiene la compañía de comunicaciones, es apenas una pequeña muestra de los negocios del sector financiero que la pandemia del covid-19 no logró frenar este año.



Según conoció EL TIEMPO, ante la Superintendencia Financiera hay 74 trámites en curso que esperan el estudio y el visto bueno de la autoridad para entrar a competir en este sector que está en plena transformación y adecuación.



De esas solicitudes cinco son para darle vida a igual número de entidades: dos bancos, una a seguradora, una Sociedad Especializada en Depósitos y Pagos Electrónicos (Sedpe) y una compañía de financiamiento.



Pero, además, 15 entidades financieras del exterior están pidiendo pista en Colombia para tener su oficina de representación; otros cuatro establecimientos con operaciones en el país piden la bendición de la Superfinanciera para consumar su fusión y tres más adelantarán operaciones de cesión de activos, pasivos y contratos.

Otros trámites que se adelantan ante la autoridad del mercado tiene que ver con la constitución de una sociedad calificadora de valores, 21 entidades que negociarán acciones entre sí, en tanto 14 más que cambiarán de dueños en las próximas semanas.



JP Morgan será uno de los bancos que pronto se estrenará en Colombia, para lo cual ya cuenta con el visto bueno del ente de control. Sería el número 27 en el listado de los vigilados por la Superintendencia Financiera.



Y mientras unos le apuntan a los ladrillos, otros ven oportunidades en el mundo digital. Fuentes del mercado consultadas indicaron que uno de los grandes bancos locales está en conversaciones con una de las mayores plataformas de domicilios que operan en el país para crear un banco digital, el cual tendrá capital propio y se regirá por la normativa bancaria colombiana.



En este terreno la primera licencia la obtuvo este año Lulo Bank, de la familia Gilinski, propietaria, además, del conglomerado financiero GNB Sudameris, con filiales en varios países de Suramérica.

Cobra fuerza lo digital

Las oportunidades de este segmento tienen a las directivas de Finsocial, financiera digital enfocada en originación de créditos de libranza para docentes públicos y pensionados, haciendo planes para tramitar la licencia bancaria, pero siguiendo en su nicho digital.



Lo mismo estarían pensando los dueños de Nubank, entre los que se cuenta su fundador, el colombiano David Vélez, quien este año anunció la llegada de su banco digital con una tarjeta de crédito en asocio con MasterCard, dicen las fuentes consultadas.



Camilo Zea, presidente de la firma Pronus Capital, una de las mayores estructuradoras de negocios financieros del país, sostiene que el tema digital ha tomado mucha fuerza en Colombia y son varios los negocios que se están gestando en ese segmento.



Dice que ellos están colaborando en seis nuevas entidades digitales, de las cuales esperan cerrar cuatro este año y dos más en el 2021.



Dijo que entre los proyectos que se concretarán este año figura un banco digital con capital argentino que espera el visto bueno de la Superfinanciera. “Los otros proyectos corresponden a un inversionista panamericano y dos más que tienen inversión colombiana”.



Para Zea todos los grupos financieros colombianos cuentan con sus laboratorios digitales para seguir transformando sus operaciones, sin embargo, cree que su interés no es convertirse en bancos ciento por ciento digitales.



“Veo a los bancos colombianos más volcados hacia la inversión en esas 'fintech' maduras y robustas que lleguen a complementar su operación tradicional”, precisó.

El experto indicó que hay varios proyectos más andando y que en el 2021 vendrá una entidad financiera digital que atenderá el mercado empresarial, dos sociedades fiduciarias, una corporación financiera, una compañía de seguros y algunas corredoras que llegarán a competir desde lo digital.



Mario Pardo, presidente del español, BBVA Colombia, grupo con alta apuesta en lo digital, dice que, pese a esto, no estarían dispuestos a crear un banco digital.

“No creemos en los vehículos digitales, hay bancos muy buenos, mejores que nosotros con vehículos digitales. Creemos que la digitalidad debemos ponerla al servicio de todos nuestros clientes y el apoyo a esta es con la marca BBVA, una de cada 10 transacciones se hacen por este canal en el banco, nuestros productos, como la 'app' y otras, tienen que estar el servicio de todos no solo para algunos con una marca y un vehículo distinto, por eso nuestra apuesta por la digitalidad está en toda Colombia”.



Se refirió a la alianza que el banco anunció con Telefónica Movistar Money Colombia, que controlarán a partes iguales, iniciará operaciones en el primer trimestre del próximo año y no captará recursos del público.



Ofrecerá créditos al consumo, tanto para libre inversión como para la compra de terminales y dispositivos. Todo el proceso de contratación y la gestión del préstamo se podrán realizar de manera digital.

Crece la competencia

Colombia inició el 2020 con unos 41 establecimientos de crédito y se estima que cerrará el año con más de 50 entidades en ese segmento del negocio, lo que indica que la competencia en el mercado financiero se mantiene muy dinámica.



De hecho, ya están en firme dos nuevas compañías de financiamiento. De tras de estas están, por un lado, Scotiabank Colpatria en alianza con Enel-Codensa; la otra está en manos de Mercado Libre, a través de su filial Mercado Pago, una pasarela de pagos.



Uno de los mayores grupos financieros de Perú, también está en trámites para crear una entidad de estas mismas características en Colombia.



En el camino también está la aprobación de dos nuevas Sedpes, A la Caja, de la Fundación Mundo Mujer y Global 66.



La industria aseguradora también se mueve, pues una de las mayores EPS del país, controlada por inversionistas extranjeros, adelanta trámites para constituir una compañía aseguradora.



“Bienvenida toda la competencia que se pueda”, dijo Jorge Castaño Gutiérrez, superintendente Financiero, frente a los movimientos que se vienen en la banca colombiana.



No obstante, precisó que esa mayor competencia “debe ser cumpliendo todos los estándares establecidos en la normatividad. Bienvenido todo el que quiera”, puntualizó.



CARLOS ARTURO GARCÍA M.

En Twitter: @CarlosGarciaM66

artgar@eltiempo.com