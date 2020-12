Usureros quienes cobren un interés por encima del 25,98 % en enero

El 2021 inicia con una leve disminución en la tasa de usura, pues la Superintendencia Financiera acaba de certificar ese interés, el cual se sitúa en 25,98 por ciento efectivo anual a partir del 1.° de enero del próximo año.



Como se recuerda, esa tasa máxima aplica para la modalidad de crédito de consumo y ordinario, la cual presenta una muy leve disminución de 0,21 por ciento frente a la que rige hasta mañana 31 de diciembre del 2020 de 26,19 por ciento efectiva anual.



Así las cosas, pueden incurrir en el delito de usura quienes reciban o cobren, directa o indirectamente, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda ese tope certificado por la Superintendencia Financiera.



El ente de control y vigilancia también certificó el interés bancario corriente para la modalidad de crédito de consumo y ordinario en 17,32 por ciento, lo cual representa una disminución de 14 puntos básicos (-0,14 por ciento) en relación con la anterior certificación (17,46 por ciento).



También indicó a los diferentes actores del mercado nacional que el tope máximo que pueden cobrar quienes presten en la modalidad de microcrédito es de 56,58 por ciento efectivo anual, la cual no presenta variación con respecto al periodo anterior. No obstante, recordó que esta tasa estará vigente entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021.



El Interés Bancario Corriente efectivo anual para la modalidad de microcrédito se mantiene en 37,72 por ciento, lo cual no representa variación en relación con la anterior certificación (37,72 por ciento).



Por su parte, para los créditos de consumo de bajo monto la tasa de interés máxima que se puede aplicar es de 32,42 por ciento efectiva anual, y rige entre el 1.° de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021.



La Superfinanciera explicó, además, que entre enero 2020 e igual mes del 2021, el Interés Bancario Corriente para crédito de consumo y ordinario presentó una reducción de 145 puntos básicos (pb), al pasar de 18,77 a 17,32 por ciento.



Los mayores descensos mensuales de dicho se registraron para las vigencias de mayo (-50 pb), diciembre (-38 pb) y febrero (-29 pb).



De igual forma, destacó que desde abril 2020 (pandemia por covid-19) a enero 2021, el Interés Bancario Corriente para crédito de consumo y ordinario descendió de 18,69 a 17,32 por ciento, es decir, 137 pb.



Por: Economía y Negocios