‘No veo que este sea un año de subir tarifas’: presidente Fasecolda

Continuar en la transformación tecnológica de la industria así como desarrollar nuevos productos que cubran los riesgos que puso en evidencia la pandemia del covid-19, son dos de los principales desafíos que tienen las compañías aseguradoras que operan en Colombia. En diálogo con EL TIEMPO, Miguel Gómez Martínez, presidente de Fasecolda, gremio de los aseguradores, habló sobre las enseñanzas que dejó esta coyuntura al sector.

¿Cómo le fue a la industria del seguro el año pasado?

Tenemos que mirarlo desde dos puntos de vista. Como negocio, fue un año flojo en primas, que cayeron 0,6 por ciento real, mientras las utilidades, en 33 por ciento, a 1,5 billones de pesos.



Pero desde otra perspectiva, el año es bueno por dos razones: primero se creó mayor conciencia de la utilidad del seguro, de la importancia de estar asegurado en tiempos de crisis. Lo segundo, demostró la solidez de la industria en medio de la coyuntura más difícil de las últimas décadas.

¿Y esa conciencia permitirá que el 2021 sea mejor?

Creo que sí. Vemos unos ramos que crecen relativamente bien; por ejemplo, los seguros de salud, porque la gente entendió que estar asegurado es un beneficio en una coyuntura como esta. Las perspectivas muestran que este año será mucho mejor en términos económicos y eso se reflejaría en la capacidad del sector de colocar más pólizas.

Con las restricciones a la movilidad en el 2020, ¿qué tan golpeado estuvo el ramo de automóviles?

Sin duda, fue uno de los más golpeados, con una caída del 7 por ciento. Impactaron la menores ventas de autos, así como el hecho de que la gente usó menos sus vehículos, lo que llevó a que se dejaran de renovar las pólizas cuando se vencieron en la cuarentena y se retomaran solo hasta cuando se levantaron las restricciones.



Solo el 29 por ciento de los vehículos están asegurados en el país y esa tasa cae a menos del 10 por ciento a medida que los autos envejecen y superan los 5 años.



En Soat se dejaron de asegurar 24.500 vehículos, lo que se suma a una evasión del 48 por ciento de este seguro. Hoy, unos 7,6 millones de vehículos (autos y motos)no cuentan con Soat, lo que lleva a que el sistema de salud deje de recibir 1,6 billones de pesos para atención de accidentados.

¿Cuánto le han costado al sector las muertes por covid de quienes tenían una póliza de vida?

Es difícil saberlo por los términos de confidencialidad de esas pólizas, pero sabemos que las reclamaciones han aumentado y esto se refleja en el incremento de las reservas técnicas del ramo de vida.



Lo que sí puedo decirle es que antes de lo sucedido las enfermedades pandémicas no se cubrían. Las pólizas cuentan con un derecho de exclusión de esas enfermedades en las pólizas que, bajo las actuales circunstancias, decidieron no utilizar y, por el contrario, asumieron el costo de esos siniestros, lo que ratifica la importancia de estar asegurado.

¿Debe esperar el mercado un alza en el costo de los seguros este año?

Depende del ramo, pero como las siniestralidades no han sido tan altas, no veo que en este momento el sector esté con una tendencia a aumentar sus tarifas; todo lo contrario, lo que hay que hacer es proteger el mercado, los productos y no vería que el 2021 sea un año de subir tarifas. Puede haber algunos ramos con ajustes, pero lo que buscamos es mejorar la participación en el mercado y eso solo se hace con productos competitivos y penetración.

¿Qué está haciendo la industria para mejorar la cobertura aseguradora?

En Colombia menos de 3 millones de personas tienen un seguro de vida, y si bien eso está atado a factores culturales, de educación y de ingresos, la industria está tomando una serie de medidas que incluyen seguros paramétricos que operan, como su nombre lo indica, bajo reglas específicas que pueden beneficiar a las personas en determinadas circunstancias; también están los inclusivos que se pueden adquirir con cuotas mensuales muy bajas, menos de 30.000 pesos y les permiten a las personas cubrirse de muchos riesgos en sus hogares.



Sin duda, el sector tiene que ser muy creativo y buscar formas de cubrir todas las necesidades de las personas en materia de aseguramiento personal y de sus patrimonios, con productos muy flexibles. Estamos avanzando en eso.

¿Cómo va la transformación tecnológica de la industria?

Le estamos apuntando a la innovación a través de la tecnología. Algunas compañías han puesto en el mercado seguros de autos que funcionan según los hábitos del conductor y por recorrido. También hay pólizas totalmente digitales para bicicletas y patinetas. Tenemos en operación a Marcus, aplicación que permite solucionar accidentes de tránsito, choques simples que no involucren muertes, en solo 15 minutos.



Las compañías han flexibilizado los requisitos para la demostración de siniestros y ampliaron sus plazos de cumplimiento de documentación. Estos, en todos los casos, se hacen vía digital o telefónica, estos son algunos avances.



