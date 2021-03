Grandes bancos del país realizan primeras pruebas con criptoactivos

Tres grandes bancos colombianos (Banco de Bogotá, Bancolombia y Davivienda), una compañía financiera (Coltefinanciera) y tres sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos, Sedpes (Powi, Coink y Movii), decidieron lanzarse al ruedo e iniciar pruebas que les permitirán a sus clientes hacer operaciones de compra y venta de criptomonedas.



Lo harán no solo de la mano de firmas especializadas en el mercado de los criptoactivos en el mundo, como Binance, Gemini, Panda, Bitpoint, Benexcoin, sino también bajo el control de la Superintendencia Financiera, que evaluará los avances y resultados de los pilotos que se inician este mes en ‘laArenera’, mecanismo creado por la entidad para facilitar la innovación de productos, tecnologías o modelos de negocio, en un ambiente controlado y en tiempo real.



A la iniciativa liderada por el ente de vigilancia se presentaron 14 proyectos, pero solo nueve de esos cumplieron con los requisitos exigidos y no existe la posibilidad de que otras entidades se sumen.



“El piloto durará un año. Finaliza en el primer trimestre del 2022, pero si las cosas funciona, bien puede que sea antes”, señaló Jorge Castaño Gutiérrez, superintendente Financiero, quien destacó que, si se establece la viabilidad del mecanismo en todas sus dimensiones, el objetivo es que “se autorice al sistema financiero a hacer esas transacciones como cualquier otro comercio”.



En ese sentido, aclaró que bajo ese nuevo escenario habrá la obligación de reportar la información de las plataformas de compra y venta de criptoactivos (exchanges) a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), al banco central y a las instituciones de gestión de riesgos.



“Nuestro mensaje al público, no obstante, es un llamado a la prudencia y de precaución a la hora de tomar decisiones para adquirir criptoactivos”, enfatizó Castaño Gutiérrez.

Y es que desde su nacimiento en enero del 2009, el mercado de las criptomonedas se viene fortaleciendo con rapidez. El portal coinmarketcap.com les hace seguimiento en tiempo real a 4.214, pero se estima que a la fecha hay más de 8.400 de esos criptoactivos operando en el mundo.



Un reciente estudio de la firma Binance Research, además, muestra que seis de cada 10 personas consultadas en Latinoamérica confían en las criptomonedas.

Estas pruebas piloto, dicen las directivas del Banco de Bogotá, le permitirán a la entidad “explorar el modelo de negocio y los riesgos asociados al manejo de criptoactivos”.



Así las cosas, la entidad seleccionará un grupo de clientes, quienes podrán hacer operaciones de depósito y de retiro de criptoactivos desde los canales digitales del Banco de Bogotá (Banca Móvil y Banca Virtual).



“Esto habilita al cliente para que, después de un proceso de venta de criptomonedas y conversión a pesos, pueda enviarlos a sus cuentas en el banco y hacer uso de los canales disponibles para el retiro. También habilita un proceso de compra de criptomonedas en su valor en pesos desde sus cuentas en el banco”, explicó Oscar Bernal Quintero, vicepresidente de Tecnología de la entidad.



Según se conoció, el Banco de Bogotá participa en estas pruebas de la mano de Bitso, plataforma de compra y venta de criptomonedas, con operaciones en Argentina, Brasil y México. También lo hace con Buda.com, que opera este mercado en Argentina, Chile, Colombia y Perú.



El Banco Davivienda es otra de las entidades que se le miden a este reto. Su aliado es Binance Latam.



Bryan Benson, director de operaciones de la firma, le dijo a EL TIEMPO que el plan se encuentra en fase de estructuración. Se están definiendo los acuerdos y elementos que cada jugador deberá cumplir, luego de esto se podrá dar luz verde a la operación, prevista para marzo o abril.



Agregó que las monedas que están aprobadas en la alianza son bitcóin, ethereum, litecóin, entre otras. En este piloto podrán participar personas mayores de 18 años con cuenta bancaria en Davivienda y que, a su vez, tengan una cuenta y la autenticación en la plataforma Binance.



“Tanto Davivienda como Binance hemos trabajado para que nuestros clientes puedan apostar por esta opción, por lo que nuestro objetivo es capacitar a todos los clientes que harán parte del piloto”, dijo Benson.



