El banco más grande de Suiza, UBS, acordó comprar su rival Credit Suisse en un acuerdo de rescate de emergencia para detener el pánico en los mercados financieros desatado por la quiebra de dos bancos estadounidenses: Silicon Valley Bank y Signature Bank.

Por medio de un comunicado, UBS anunció la adquisición de Credit Suisse y dijo que el rescate “aseguraría la estabilidad financiera y protegería la economía suiza”.

UBS está pagando 3.000 millones de francos suizos (3.250 millones de dólares) por Credit Suisse, aproximadamente un 60 por ciento menos de lo que valía el banco cuando los mercados cerraron el viernes. Al cierre de ese día, Credit Suisse valía 7.400 millones de francos.



Los accionistas de Credit Suisse desaparecerán en gran medida, recibiendo el equivalente a solo 0,76 francos suizos en acciones de UBS por acciones que valían 1,86 francos suizos el viernes.



La Confederación Suiza ha ofrecido una garantía equivalente a más de 9.000 millones de euros para reducir los riesgos en los que incurre UBS al absorber el Credit Suisse. Se explicó que esta garantía funciona como un seguro que cubrirá eventuales pérdidas de un portafolio muy específico del Credit Suisse, que se ha visto que podría ser problemático.



El Banco Nacional Suizo ofrece una ayuda de liquidez de 100.000 millones de francos a UBS, el regulador Finma dijo que unos 16.000 millones de francos de bonos de Credit Suisse perderán su valor para garantizar que los inversores privados ayuden a asumir los costes.



La decisión fue celebrada por la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, quien aseguró, en un comunicado, que la “rápida actuación de las autoridades suizas para facilitar la adquisición del grupo bancario Credit Suisse por parte de UBS son decisiones que permitirán restablecer unas condiciones de mercado ordenadas y también ayudarán a garantizar la estabilidad financiera”.



De igual forma, agregó que el sector bancario de la zona del euro es resistente, con sólidas posiciones de capital y liquidez.

Facebook Twitter Linkedin

UBS Foto: EFE

Movimientos del mercado



Las acciones del banco de 167 años cayeron un 25 por ciento durante la semana; según Financial Times y Blick, los clientes del banco retiraron 10.000 millones de francos suizos en depósitos en una jornada al final de la semana pasada, un indicio tangible de la desconfianza hacia la institución.



Estas negociaciones se producen después de una semana negra en bolsa en la que el banco central helvético tuvo que intervenir y prestó a Credit Suisse 53.700 millones de dólares para darle algo de oxígeno e intentar aplacar el nerviosismo de los inversores, sin éxito.



A finales de octubre, Credit Suisse presentó un enorme plan de reestructuración que contemplaba la supresión de 9.000 empleos hasta 2025, lo que supone un 17 por ciento de sus efectivos.



La entidad, con una plantilla de 52.000 personas a finales de octubre, quería centrarse en actividades más estables y transformar radicalmente su banca de negocios.



Por su parte, el sindicato de empleados de los bancos suizos “exigió” el domingo que sus delegados participen en la negociación, teniendo en cuenta las “enormes” consecuencias de la operación en la plantilla.



La situación, de acuerdo con los cálculos del Financial Times, en cuanto a la pérdida conjunta de valor, asciende a 500.000 millones de dólares. Tan solo en Estados Unidos, Europa y Japón, el desplome en lo que se conoce como capitalización bursátil en el sector de los intermediarios de crédito equivale a 459.000 millones de dólares en lo que va del mes de marzo.

Sin impacto en Colombia



Facebook Twitter Linkedin

Según cálculos de Financial Times, la pérdida de valor asciende a 500.000 millones de dólares. Foto: Justin Lane. EFE

El remezón de los bancos inició con el derrumbe del Silicon Valley Bank (SVB), en California, y luego el Credit Suisse. Luego se sumó el también californiano First Republic; además, expertos apuntan que habría que agregar el neoyorquino Signature Bank.



A pesar de que la quiebra del (SVB) tuvo un efecto en el desempeño de algunas acciones de entidades financieras en Colombia una semana atrás, esa situación “no presenta un impacto directo significativo sobre el sistema financiero colombiano”, señaló Jorge Castaño, superintendente Financiero.



Un análisis de la Superintendencia Financiera indica que su quiebra puede deberse a una mala gestión en la diversificación de sus captaciones y por las desvalorizaciones de su portafolio de inversiones.



El exceso de recursos fue invertido principalmente en títulos de renta fija con duraciones altas.



Según la entidad, pese a que dicho banco era el 16.° del sistema por su volumen de activos, es una entidad “categoría IV” y, por lo tanto, no estaba obligado a cumplir con estándares de Basilea III en gestión de liquidez.



Algo que no sucede en Colombia, donde la regulación exige a todos los establecimientos de crédito del sistema financiero medidas prudenciales para la gestión de liquidez acorde con dichos estándares.



Las cifras más recientes muestran que la relación depósitos y exigibilidades contra activos de alta calidad cumplen ampliamente el mínimo regulatorio, alcanzando el 196 por ciento.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS*

* CON BLOOMBERG

Más noticias

UBS acordó comprar Credit Suisse por más de US$2.000 millones

La reacción en cadena que traería una nueva crisis mundial bancaria / análisis