Grupo Aval da conocer el comunicado de las autoridades de Estados Unidos, luego de concluidas las investigaciones adelantas en torno al caso de Odebrech, en lo que respecta a esta organización y Corficolombiana en desarrollo del proyecto vial Ruta del Sol II.



(Lea también: Justicia de EE. UU. deja libre de investigaciones a Grupo Aval por caso Odebrecht)

Este es el comunicado del Grupo Aval

"Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ("Grupo Aval") y su subsidiaria, Corporación Financiera Colombiana S.A. ("Corficolombiana"), anunciaron hoy la resolución y el finiquito de las investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (“DOJ”) y la Comisión de Valores de los Estados Unidos (“SEC”), relacionadas con la construcción de la carretera Ruta del Sol Tramo II, en la que Corficolombiana, a través de una subsidiaria, tuvo una participación minoritaria.



Las resoluciones con el DOJ y la SEC se basaron en información recopilada por estas agencias estadounidenses, incluyendo pruebas testimoniales de terceros, relacionadas con acciones realizadas por un exejecutivo de Corficolombiana conectadas al esquema de sobornos liderado por Odebrecht y vinculado a este proyecto.



(Lea también: Este es el impacto económico que tendría el cambio climático en Colombia)



Corficolombiana suscribió una resolución con el DOJ, y Grupo Aval y Corficolombiana suscribieron resoluciones administrativas civiles con la SEC, como resultado de las cuales finalizaron las investigaciones de estas agencias americanas con respecto a Grupo Aval y su filial.



El DOJ no presentó cargo alguno contra Grupo Aval, y la SEC no presentó cargo alguno por soborno contra Grupo Aval. Al suscribir estas resoluciones, Corficolombiana y Grupo Aval reconocieron y aceptaron su responsabilidad, bajo la ley estadounidense, por la conducta del exejecutivo de Corficolombiana.



El DOJ y la SEC reconocieron la extensa cooperación de Corficolombiana y Grupo Aval con las investigaciones y además que, en los muchos años transcurridos desde que ocurrieron los hechos, Corficolombiana y Grupo Aval han aumentado y mejorado sus programas de cumplimiento y controles internos.



Con este anuncio, tanto Corficolombiana como Grupo Aval dan por cerrado este doloroso capítulo, no sin antes insistir en su compromiso con los más altos estándares éticos y el continuo fortalecimiento de su ambiente de control".





* Grupo Aval hace parte del grupo empresarial al cual pertenece la Casa Editorial EL TIEMPO