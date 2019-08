Jornada de altibajos en los mercados mundiales

La de ayer fue una jornada de relativa calma y de altibajos para los mercados en el mundo, luego de la fuerte sacudida registrada el lunes de esta semana por culpa del recrudecimiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

En Colombia, la Bolsa de Valores (BVC) cerró en terreno positivo con ganancia de 0,65 por ciento en su principal índice –el Colcap–, mientras que el dólar retrocedió 28 pesos en su cotización promedio hasta los 3.431,3 pesos, luego del fuerte avance del lunes que llevó la divisa a máximos históricos cercanos a los 3.460 pesos.



Las bolsas de México y de São Paulo también tuvieron un respiro ayer y recuperaron parte de lo perdido el lunes de esta misma semana. La primera avanzó 0,72 por y la segunda, 2,06 por ciento, respectivamente, mientras las de Perú y Chile siguieron en números rojos.



En Wall Street también hubo ganancias. El Dow Jones subió 1,21 por ciento; el S&P 500 ascendió 1,3 por ciento, mientras el índice Nasdaq, donde cotizan los principales grupos tecnológicos, repuntó ayer martes 1,39 por ciento.



Por su parte, las acciones europeas terminaron ayer a la baja debido a las preocupaciones comerciales. Después de cotizar al alza durante la mayor parte de la sesión, el índice paneuropeo Stoxx 600 cerró con baja de 0,5 por ciento.



La Bolsa de Tokio no se salvó y retrocedió, aunque no tanto como en la sesión previa.

El Nikkei retrocedió ayer un 0,65 por ciento, mientras el mientras Topix 0,44 por ciento. A su vez, el índice referencial de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró con pérdidas del 0,67 por ciento.



El petróleo sigue bajo gran presión

En Londres, el barril de Brent cayó 1,5 %, para terminar en US$ 58,94. En Nueva York, el WTI perdió 1,9 % y cerró a US$ 53,63. Los precios del crudo acabaron en fuerte baja el lunes ante el recrudecimiento de las hostilidades entre Pekín y Washington.



“Estas tensiones no parece que vayan a bajar durante un tiempo, los precios siguen bajo presión”, dijo Amdy Lipow, de Lipow Oil Associates. El conflicto tocó su punto más álgido el lunes, alejando la posibilidad de un acuerdo entre los gigantes y creando temores de un efecto nocivo sobre el frágil crecimiento global.

REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Con apoyo de agencias