¿Cómo puede recuperar dinero de una cuenta de ahorro inactiva?

Los 43 millones de cuentas de ahorro, entre tradicionales y electrónicas, inactivas y abandonadas en Colombia por sus titulares en las entidades financieras pueden ser un activo que se desconoce.



Un solo banco puede tener en su haber un millón de cuentas inactivas.

La alta preferencia de los colombianos por el dinero en efectivo, la vieja costumbre de ahorrar en alcancías, ‘cadenas’ o ‘natilleras’ o bajo el colchón; el frecuente olvido al que se someten las cuentas que ya no se usan; la carencia de productos que satisfagan las necesidades de los clientes, así como la falta de gestión de las propias entidades se cuentan entre las principales razones por las que se mantiene la resistencia a usar esos productos.



Sin embargo, la costumbre de tomar productos de la banca para luego dejarlos a su suerte, lejos de disminuir, parece ir en aumento con el paso del tiempo y la llegada de un mayor número de personas al circuito financiero.



Mientras que en el 2012 el número de cuentas de ahorro inactivas era del 47,5 por ciento del total, ahora ese porcentaje es del 59 por ciento, según el informe más reciente de inclusión financiera de la Superintendencia Financiera.



Aquí, un ABC de la ley 1777 del 2016, que que regula las cuentas abandonadas y le asigna un uso eficiente a tales recursos.





¿Qué dice la ley sobre cuentas abandonadas?



Las entidades financieras deben, a partir del 1 de agosto de 2016, trasladarle al fondo especial creado y administrado por Icetex los saldos de dichas cuentas.



El propósito de la norma es que los saldos sean invertidos en el fondo especial y que sus rendimientos permitan utilizarse para el otorgamiento de créditos de estudio y líneas de fomento a la calidad de las instituciones de educación superior.



¿Qué es una cuenta inactiva?



Es una cuenta de ahorros o corriente que excede 322 unidades de valor real (86 millones de pesos), sobre la cual no se ha realizado ningún movimiento de depósito, retiro, transferencia o, en general, débito o crédito durante un periodo ininterrumpido de tres años.



¿Se pierde el dinero ahorrado?



Los recursos de cuentas abandonadas serán trasladados a un fondo especial como un préstamo para que el Icetex los administre y con el compromiso de devolverlos a la entidad financiera en el momento en que el titular de la cuenta los solicite.



Por lo anterior, el titular de la cuenta no se verá afectado en ningún momento porque siempre podrá solicitar su dinero ante la entidad financiera.



El titular de la cuenta no perderá ni la propiedad de sus recursos ni la rentabilidad pactada inicialmente.



¿Pueden los ahorradores reclamarle al Icetex que les devuelva el dinero?



No. Es responsabilidad de la entidad financiera.





¿Qué es lo primero qué debe hacer?



Ahora, si usted tiene una cuenta, de ahorro o corriente, en la que crea que no ha realizado ninguna transacción monetaria en los últimos tres años, debe acercarse a su entidad y solicitar que se la reactiven, lo cual no tiene ningún costo, en tanto es un proceso que tiene efecto inmediato.



En caso de que el dinero haya sido trasladado al fondo del Icetex, podrá solicitar su reintegro, para lo cual, según la norma, la entidad (banco, corporación financiera o compañía de financiamiento) tiene un día para su devolución.



¿Qué debe hacer para que no le inactiven una cuenta?



Un depósito, retiro, transferencia de dinero o, en general, cualquier débito o crédito que afecte a la cuenta en un periodo de seis meses es suficiente.



