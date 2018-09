El crudo, Ecopetrol y la banca dejan a la bolsa como la menos golpeada

El costo del barril de petróleo, hoy sobre los 77 dólares en su referencia Brent, y los 68,7 dólares el West Texas Intermediate (WTI), se ha convertido en el principal muro de contención para la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) que en los últimos meses ha recibido los efectos de la volatilidad de los mercados internacionales derivada, a su vez, de la incertidumbre política y económica de algunos países emergentes (Turquía, Argentina, Brasil).

Casi la mitad del tiempo en que ha operado la plaza bursátil del país este año lo ha hecho en terreno negativo, siendo la mayor caída la registrada el pasado 5 de febrero cuando su principal indicador –el Colcap– se anotó un retroceso del 2,85 por ciento ese día.



Pero pese a esto, la bolsa ha resistido mejor que algunas de sus pares latinoamericanas la coyuntura internacional adversa. Hasta este miércoles su principal índice variaba -0,3 por ciento en lo corrido del año, e incluso, hasta el cierre de agosto hubo ganancias de 1,9 por ciento.



En Chile la plaza bursátil había perdido 5,3 por ciento en igual periodo; la de Perú, 2,7 por ciento, y la de Argentina, 2,6 por ciento.



“La bolsa colombiana es de las pocas en la región que terminaron agosto en terreno positivo dadas las condiciones de la economía, lo que hace que inversionistas nos prefieran en medio de un entorno volátil fuerte en la región. Ven que hay una economía sana, lo que acompañado de mayores precios del petróleo ha impedido que el índice del mercado accionario muestre números rojos como otras bolsas”, sostiene Roberto Paniagua, analista de acciones de la comisionista Casa de Bolsa.



Sin duda, la recuperación de los precios del crudo ha sido clave en esta coyuntura, pues ha permitido que la acción de Ecopetrol, una de las de mayor peso en la cesta accionaria de la BVC, haya trepado hasta los 3.430 pesos, luego de estar por debajo de los 900 pesos, tras el desplome de la cotización del petróleo iniciado a mediados del 2014.



Pero no ha sido lo único que ha alentado al mercado bursátil criollo este año. El sector financiero también ha contribuido a esa dinámica, según explican los analistas, quienes consideran que este renglón le imprimirá una mayor dinámica a la bolsa en esta segunda parte del año ante unas mejores perspectivas de la economía y la recuperación de la cartera, aunque no se dará en las mismas proporciones que en el pasado.



“Somos relativamente optimistas en términos de cifras frente al sector financiero”, dice Camilo Andrés Thomas, analista senior de acciones de la comisionista Alianza Valores.

Explica que las entidades, al no tener que hacer mayores provisiones de cartera en adelante, tendrán una mejora sustancial en sus ganancias, lo cual también estará motivado por un la nueva dinámica de la economía, que será mucho más evidente a partir del 2019.



En la comisionista consideran que “la tesis de valor en las acciones locales, los posibles flujos futuros institucionales y la fuerza del petróleo continúan blindando al Colcap de los eventos internacionales”.



Pero advierten, sin embargo, que la fuerza al alza aún no se recupera y es probable que se necesite que se calmen las cosas a nivel internacional, algo que no es muy probable en el corto plazo, o que el petróleo pegue un salto por encima de los 80 dólares, aunque esto depende de si las sanciones de Irán en noviembre traen sorpresas, dicen los analistas.

Buena expectativa

En el mercado existe consenso en que las acciones colombianas cerrarán en terreno positivo, pero es claro que no habrá grandes valorizaciones, esto pese a que los resultados corporativos siguen siendo saludables.



Un ejercicio hecho por Casa de Bolsa indica que, en medio de las señales de recuperación de la economía colombiana, el 25 por ciento de los emisores analizados registró resultados positivos en el segundo trimestre del año, mientras que un 35 por ciento se ubicó en terreno neutral y el restante 40 por ciento arrojó un débil comportamiento.



Destacan el buen momento de Ecopetrol, no solo por el empuje que le ha dado el repunte en los costos del petróleo, sino porque, además, ha logrado una buena dinámica en su operación y permitido que su estructura de costos y gastos sea más eficiente.



El gran ganador del año, dicen en Alianza Valores, sigue siendo Ecopetrol al anotar una valorización mes a mes de 11,4 por ciento y de 54,8 por ciento en lo corrido del año. Dentro del mismo escalafón también entran Preferencial Grupo Aval y Canacol, con variación positiva de 4,8 y 4,4 por ciento mes a mes, respectivamente.

La semana pasada las mayores valorizaciones también estuvieron encabezadas por Avianca con 3,9 por ciento.

Cierre en positivo

Buena parte de lo que suceda con los mercados está atado a lo que continúe pasando en el contexto internacional de donde no llegan noticias muy tranquilizadoras.



“Esperamos que los sectores que vienen con un repunte importante mantengan este comportamiento y que se puedan sumar a acciones y renglones con algo de rezago, como puede ser Grupo Nutresa, que tiene un comportamiento en el último trimestre interesante y mejor dinámica de ingresos”, dice Paniagua, de Casa de Bolsa.



Asegura que también espera que acciones como Grupo Sura, que se han visto rezagadas puedan tener un mejor repunte en la segunda parte del año, mientras que sectores como el cementero seguirán con débil desempeño en el segundo semestre, dada la lenta dinámica de las obras de infraestructura, entre otras razones.



Por su parte, Camilo Andrés Thomas, de Alianza Valores, ve que el mercado accionario puede cerrar este año presionado al alza, en la medida en que “nos seguimos viendo baratos frente a la historia y diferentes a la región, pero la eventual recesión en Estados Unidos puede ser la principal razón para poner en consideración el hecho de que se pueda cerrar o no en positivo en la bolsa”.



Agrega que es optimista, no con una valorización alta, aunque sí cree que estos activos en uno o dos años van a rentar a doble dígito, aunque hay que monitorear algunas cosas en el corto plazo, como la posbilidadad de que haya una recesión en Estados Unidos que puede impactar de forma negativa a los mercados.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS