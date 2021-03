Cartera en mora de la banca crece 19 % real, el más alto desde 2018

El inicio del 2021 no ha sido el mejor para el sistema financiero colombiano en años. No solo las ganancias de las entidades del sector continuaron cayendo en línea con lo observado en el 2020 por la pandemia, sino que, mientras el crecimiento de la cartera en mora se disparó a niveles no vistos hace cuatro años, la dinámica de la colocación de crédito se mantiene por debajo del 2 por ciento real anual.



Es lo que muestra el balance del primer mes del año del sistema financiero colombiano, cuyas utilidades, sin incluir los recursos administrados, sumaron 1,48 billones, fueron 37,5 por ciento real más bajas que en similar mes del 2020, según la Superintendencia Financiera.



Así las cosas, los establecimientos de crédito vieron reducir sus utilidades en ese mes un 34,6 por ciento; las entidades oficiales especiales, entre las que se cuenta el Fondo Nacional de Ahorro, Findeter y Fogafín, entre otras, redujeron sus ganancias 63,3 por ciento anual; las aseguradoras, 13,2 por ciento, y las fiduciarias, 4,12 por ciento.



La mayor caída para este grupo de entidades vigiladas fue la de las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (Sedpes), con un 394,1 por ciento anual.



Solo Colpensiones, las administradoras de fondos de pensiones y los proveedores de infraestructura vieron repuntar sus utilidades en enero del presente año.



En cuanto a los recursos del público administrados por las distintas entidades del sector, la Superfinanciera informó que estos obtuvieron unos rendimientos de 2,27 billones de pesos, cerca de 51,1 por ciento real menos que lo obtenido en similar mes del 2020.



Los rendimientos para sus afiliados conseguidos por las administradoras de fondos de pensiones y cesantías (AFP) sumaron cerca de 1,97 billones de pesos, frente a los 2,7 billones de enero del 2020.

Deterioro de la cartera

El balance del sistema financiero también deja ver cómo la cartera del sector continúa deteriorándose a un ritmo acelerado, aunque desde la Superfinanciera advierten que si no hubiese sido por los programas de ayudas a los deudores implementados a raíz de la pandemia, los efectos de esta sobre la cartera serían hoy desastrosos.



Destaca, además, que de los 520,1 billones de pesos que las entidades tienen colocados entre el público, el 94,8 por ciento se encuentra al día. La cartera en mora suma 27 billones.



No obstante, el ente de vigilancia advierte que la cartera en mora de más de 30 días trae un ritmo de crecimiento mucho mayor que la colocación de nuevos préstamos, dada la actual coyuntura.



En efecto, mientras la cartera bruta avanza a un ritmo del 1,93 por ciento real anual, la vencida lo hace al 19 por ciento real anual, dinámica que no se observaba desde abril del 2018, señala la entidad.



“Un 34 por ciento de la vencida se asocia a operaciones que finalizaron medidas entre julio de 2020 y enero de 2021 y que no fueron redefinidas dentro del PAD”, precisó la Súper.



La cartera en mora de consumo es la que más crece, lo hace al 35,4 por ciento real.

Frente a esto, las entidades han fortalecido las provisiones, las cuales crecieron 29 por ciento real anual, permitiendo que por cada 100 pesos en mora de pago las entidades tienen como respaldo 149 pesos, en caso de que el deudor no cubra su obligación.



