Qué tanto ha sentido el público las rebajas en las tasas del Emisor

La crisis económica que trajo la covid-19 se ha propagado como el mismo virus. Y una de las primeras respuestas fue el recorte de las tasas de interés que el Banco de la República les cobra a los bancos comerciales que atienden al público.

Desde marzo se han hecho siete recortes, y los expertos revisan qué tan efectivas han sido esas decisiones. Qué tanto y qué tan rápido responden los bancos bajando las tasas que aplican a la gente.



De hecho, dos de los codirectores del Banco de la República que han ayudado a tomar esas decisiones evaluaron cómo se transmite la tasa de referencia de su entidad.

Además de mirar el efecto de la tasa en 18 años, Roberto Steiner y Arturo Galindo observaron específicamente lo ocurrido con la reducción en la crisis actual de la pandemia.



Encontraron que los cambios que hace el banco central en su tasa de política monetaria se transmiten completamente a los intereses que cobra el sector financiero en sus préstamos. Por ejemplo, este año, de marzo a septiembre, el Emisor bajó su tasa en 2,5 puntos, por lo tanto es de esperarse que en los meses siguientes los intereses para préstamos terminen bajando esos mismos puntos. De hecho, ya han bajado una parte.



En cambio, en los intereses a los ahorros no se traslada completamente la modificación de la tasa de referencia. Además, cuando el banco baja su tasa, el cambio se traslada menos a los intereses del ahorro que cuando suben.



Así, el análisis de dos décadas de Galindo y Steiner muestra que no es cierta la creencia de que si el banco central baja las tasas, los bancos y entidades financieras no lo hacen para los préstamos, y si el banco central las sube, las entidades no lo hacen para el ahorro.



Al contrario, los datos muestran que cuando el Emisor ha subido su tasa, las tasas para el público que más han respondido subiendo son las de ahorro. Y en préstamos, el traslado es mayor cuando la tasa baja.



Ese hecho puede ser consecuencia de mercados competitivos, en los que las entidades dudan de subir tasas para préstamos o de bajar tasas de depósitos ante el riesgo de perder clientes.

La respuesta a la covid-19

Como en todo el mundo, en Colombia la recesión a causa de la covid-19 no ha sido cualquier cosa. En el segundo trimestre, el consumo de los hogares cayó 15,9 por ciento frente al mismo trimestre del año pasado. Y si solo se compara con el trimestre inmediatamente anterior, la caída fue de 17,9 por ciento.



Por el lado de la inversión el golpe fue peor. La caída anual fue de 32,2 por ciento, y solo de un trimestre a otro la caída fue de 29,5 por ciento.



Para el tercer trimestre se empieza a ver una reacción en la economía, tras el periodo más estricto de confinamiento. Según el seguimiento de la firma Raddar, entre julio y septiembre ya el gasto de los hogares igualó en términos reales el nivel del mismo periodo del 2019, cuando no había pandemia, e, incluso, lo sobrepasó ligeramente en 0,05 por ciento.



Sin embargo, ese rebote debe ir de la mano de medidas de política económica como las tasas de interés. En crisis, los consumidores compran menos y los empresarios invierten menos en nuevos negocios. Si los intereses bajan, quizás haya quienes se animen a consumir o invertir si reciben préstamos menos costosos.



Es así como la junta directiva del Emisor, en siete sesiones mensuales seguidas, bajó su tasa de política. En marzo estaba en 4,25 por ciento anual, y en septiembre ya quedó en 1,75 por ciento.



En ese lapso, las tasas promedio de crédito de consumo con plazo hasta de un año pasaron de 21,3 por ciento en la semana del 30 de marzo a 18,2 por ciento en la semana del 23 de octubre de acuerdo con los reportes de las entidades a la Superintendencia Financiera.



En el crédito comercial preferencial a máximo un año, la tasa promedio del mercado bajó de 7,4 a 4,7 por ciento entre esas mismas fechas.



Estos hechos de los últimos meses concuerdan con lo visto por Steiner y Galindo en 18 años, tiempo en el que la efectividad de las tasas de referencia se ha mantenido constante, especialmente en créditos de consumo y comerciales.



En cambio, el estudio no identificó una relación de largo plazo entre la tasa de referencia y los intereses de microcrédito o los de crédito de vivienda, aunque tampoco se puede afirmar que no tengan relación, advierten los autores.



El comportamiento de tasas de vivienda y microcrédito durante la pandemia parecen ilustrar esa conclusión del estudio.



Mientras el banco central recortaba sus intereses, las tasas del mercado para vivienda No VIS en pesos pasaban de 10,4 por ciento en la semana del 30 de marzo a 10 por ciento en la semana del 23 de octubre. La tasa para VIS registró 11,5 por ciento al comienzo y al final de ese mismo lapso. Por su parte, la tasa de microcrédito con plazo hasta un año pasó de 34,7 por ciento a 43,5 por ciento.



Los autores del estudio encuentran que en el tiempo en el que se hicieron los recortes de la tasa de referencia desde marzo de este año, las tasas promedio para los CDT bajaron 2 puntos. Entre tanto, las tasas para crédito de consumo bajaron 0,81 puntos; las de crédito comercial preferencial lo hicieron en 2,33 puntos, y las de crédito comercial ordinario cayeron en 1,52 puntos. Ese comportamiento durante la pandemia “se ajusta razonablemente bien a los hallazgos” del estudio, dicen los autores.



Esos tres segmentos, en donde es claro el impacto de la tasa de referencia, concentran el 85 por ciento del crédito bancario y cerca del 80 por ciento del crédito de todo el sector financiero.



De la misma forma que los codirectores encuentran que los cambios en la tasa de política se transmiten más a los intereses de los préstamos, también concluyen que, si bien se transmiten menos a las del ahorro, lo hacen más rápido.



En los ahorros, el 50 por ciento del cambio en la tasa de política es absorbido en menos de cuatro meses, y el 90 por ciento es absorbido en el curso de un año. En préstamos, la transmisión es ligeramente más lenta.



En general, los cambios se transmiten en cuatro meses en los mercados más rápidos, y hasta 24 meses en los mercados más lentos. Pero en promedio, el periodo de transmisión es cercano a los 12 meses.

¿Qué es la tasa del Emisor?

El Banco de la República es el banco central o banco emisor de Colombia, es decir, el que emite –crea– el dinero que mueve a las fuerzas productivas. La tasa del banco central es una de las herramientas para estimular o, en otras ocasiones, frenar la actividad de un país (en ocasiones es conveniente frenar).



Dicha tasa es el interés que el banco emisor les cobra a los bancos comerciales. Si el banco central (el banco de los bancos) sube su tasa, a los bancos comerciales se les encarecen los fondos que buscan, y tienden a subir las tasas que cobran a sus clientes. Si el emisor baja sus tasas, a los bancos se les abaratan los fondos y pueden prestar más barato.

