¿Qué son las vacantes desiertas en la Convocatoria del CNSC 2024 y cómo funcionan?

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) es un órgano autónomo e independiente con el más alto nivel en la estructura del Estado Colombiano. Cuenta con personería jurídica, patrimonial, autonomía administrativa y técnica, estando por fuera de las ramas del poder público.

"La CNSC es responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial", afirma el artículo 130 de la Constitución Política.

Según el sitio oficial de La Comisión Nacional del Servicio Civil, su misión está direccionada a “posicionar el mérito y la igualdad en el ingreso y desarrollo del empleo público; velar por la correcta aplicación de los instrumentos normativos y técnicos que posibiliten el adecuado funcionamiento del sistema de carrera”.

Además, afirma que uno de sus puntos más concretos está enfocado a generar información oportuna y actualizada, esto para lograr una gestión eficiente del sistema administrativo.

¿Qué es una vacante desierta?



De acuerdo con la información suministrada por la CNSC, se considera una vacante como desierta cuando no se inscriben aspirantes. Además, puede llegar a clasificarse como tal si los postulantes no cumplen con los requisitos de la oferta exigidos por la empresa o no hayan aprobado las pruebas eliminatorias del cargo en cuestión.

En estos casos, las entidades con estas vacantes deberán informar a la CNSC, para que esta realice la correspondiente evaluación y confirme o niegue si dicha selección puede considerarse como desierta o no.

El acto administrativo se publicará en el sitio web de la CNSC, así como en el de la institución que llevó a cabo el concurso. En caso de que la vacante se declare desierta, se procederá a convocar una nueva oferta.

Vacantes desiertas que son modalidad de concurso abierto 2024



La Comisión Nacional del Servicio Civil publicó en su sitio oficial la lista del proceso de selección abierta en la Aerocivil primera fase, informando sobre las 857 vacantes.

✈️Técnico Aeronáutico: $2.122.946 a $4.297117

✈️Auxiliar Aeronáutico: $1.741.786 a $2.122.946

✈️Especialista Aeronáutico: $6.299.334 a $8.411.092

✈️Inspector de la Aviación Civil: $4.927.521 a $5.769.484

✈️Profesional Aeronáutico: $4.058.242 a $5.769.484 pic.twitter.com/GCiTQbno7V — Comisión Nacional del Servicio Civil (@CNSCColombia) April 13, 2024

A continuación, los cargos, el número de empleos y el número de vacantes:

Inspector de la Aviación Civil: dos empleos y 22 vacantes.

dos empleos y 22 vacantes. Especialista Aeronáutico: 27 empleos y 47 vacantes.

27 empleos y 47 vacantes. Profesional Aeronáutico: 98 empleos y 214 vacantes.

98 empleos y 214 vacantes. Técnico Aeronáutico: 54 empleos y 229 vacantes.

54 empleos y 229 vacantes. Auxiliar: 18 empleos y 345 vacantes.

La Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) exhibirá todas las ofertas y vacantes desiertas que actualmente se encuentran en concurso abierto.

Johan Steven Guerrero

Redacción EL TIEMPO.