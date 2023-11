Colombianos, cada día más colgados con el pago de sus créditos bancarios

El alto costo de vida, las elevadas tasas de interés y el menor ritmo de la economía le están pasando una dura factura a millones de colombianos quienes cada vez están afrontando una mayor dificultad para cumplir con sus obligaciones financieras. Solo en el último año terminado en agosto pasado, las deudas bancarias con más de 30 días de mora se incrementaron en cera de 10 billones de pesos, elevando su saldo por encima de los 33,2 billones de pesos, esto es 27,5 por ciento más que el registro de agosto del 2022, según lo reveló la Superintendencia Financiera.



Sin duda, una inflación aún por encima del 10,4 por ciento, una economía que crece a un ritmo del 0,3 por ciento, y un costo del crédito promedio del 23,08 por ciento anual le están dejando pocas opciones a un número importante de colombianos de cumplir con sus obligaciones financieras, en especial, las asociadas a préstamos de consumo y el microcrédito, cuyo deterioro avanza al 46,4 y 32,3 por ciento real anual, respectivamente.



Solo en deudas de consumo, que incluye a las tarjetas de crédito, las personas están colgadas en sus pago en cerca de 16,2 billones de pesos. En el último año, esa saldo rojo se ha elevado en más de 6,2 billones de pesos, esto es unos 520.000 millones que se han dejado de pagar por mes en promedio en dicho ese periodo.



La segunda cartera con mayores obligaciones atrasadas es la comercial, cuyo salto en mora se acercaba a los 12,5 billones de pesos al cierre de agosto pasado, 2,7 billones más que un año atrás, lo que representa un crecimiento anual del 15 por ciento real anual.



El microcrédito, que es la segunda cartera que más crece (32,3 por ciento anual), apenas tiene un saldo en mora de 1,35 billones de pesos, mientras que la de vivienda, presenta moras por 3,2 billones, las cuales crecen 3,4 por ciento.



Y si bien el indicador de calidad de la cartea todavía se encuentra en niveles manejables, según lo advierte la propia autoridad del mercado, llama la atención que el mismo se ha incrementado en los últimos meses y hoy bordea el 5 por ciento, frente al 3,6 por ciento del año pasado.

Freno en nuevos préstamos

Para algunos analistas no de ja de llamar la atención de que la cartera vencida de la banca pasó de tener una dinámica negativa el año pasado a un crecimiento significativo este año, lo cual sin duda refleja buena parte de la coyuntura económica por la atraviesa el país.



En efecto, al cierre de agosto del 2022 la cartera en vencida de la banca colombiana se redujo en un os 1,3 billones de pesos, lo que significó una caída del 14,5 por ciento anual. Sin embargo, lo observado en los últimos 12 meses es lo que despierta preocupación entre los mismos banqueros que notan como cada día la morosidad de la cartera en general crece muy rápido (9,8 billones de pesos), pese a las estrategias de ayuda implementadas para evitar que esto suceda.



Lo anterior se da en un contexto en el que, además, el crecimiento total de la cartera bancaria, esto es nuevas colocaciones, se vuelve a estancar. Al término del octavo mes del 2023 dicha cartera registró un crecimiento real anual negativo de 4,4 por ciento, según lo reportado por la Superfinanciera. Un año atrás, la dinámica era positiva y marcaba cerca de 5,4 por ciento real anual.

Los avances con tarjeta de crédito tienen la tasa de interés más alta del mercado, bordean en la actualidad el 38 por ciento. Foto: iStock

Mayores provisiones

En su más reciente informe, la Superfinanciera destaca que si bien la cartera total no está creciendo y la morosidad está disparada, las entidades están realizando mayores provisiones para cubrir esos préstamos en caso de que no se puedan recuperar.



Hasta agosto pasado el saldo de las provisiones era de 42,7 billones de pesos, 1,65 por ciento más que el registro de un año atrás, lo que permite un nivel de cobertura del 128,5 por ciento de esos préstamos en mora.



Visto de otra forma, eso significa que por cada 100 pesos en mora de la cartera bancaria, las entidades cuentas con 128,5 pesos provisionados para cubrir esos recursos en caso de que no los puedan recuperar. En la cartera comercial esa cobertura alcanza el 139,7 por ciento, en la de consumo 124,1 por ciento, mientras que en la de vivienda y el microcrédito de 113,3 y 88,5 por ciento, respectivamente,