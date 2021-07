Colombia tendrá regulación para impulsar el modelo ‘open banking’

Colombia es, después de Brasil y México, el país latinoamericano que más avances presenta en materia de open banking o ‘banca abierta’, ese nuevo modelo que apunta, entre otros, a que la información de los clientes fluya con libertad dentro del ecosistema financiero o más allá de este, claro está, con su visto bueno y bajo estándares estrictos de seguridad.



Bajo este modelo, la información de los clientes pasa de las entidades al consumidor, lo que les permitirá compartirla con otras entidades y terceros, a través de plataformas digitales.



Siguiendo los pasos de países pioneros en este frente, como Reino Unido y Singapur, a nivel mundial; y de Brasil (mayo del 2020) y México (junio de 2020), en Latinoamérica, Colombia también apura una normativa que le permita allanar aún más el camino hacia ese mecanismo que, en opinión de expertos, no tiene reversa, más cuando la pandemia puso en evidencia la necesidad de contar con canales y sistemas eficientes que les faciliten la vida a las personas en términos de eficiencia y costos.



La Unidad de Regulación Financiera (URF) del Ministerio de Hacienda está en eso, con apoyo del Banco Mundial.



No solo hizo un estudio en el que plasmó los riesgos y beneficios de este nuevo modelo financiero, así como el tipo de regulación que requiere el país, sino que, además, este año ya ha realizado dos talleres con la participación de juristas, académicos, entidades financieras, fintechs, asociaciones y empresas de servicios, entre otras, a fin de explorar, precisamente, esos aspectos que le permitan al país implementar y desarrollarlo de forma correcta.



Felipe Lega, director de la URF, dijo que en este momento trabajan en la actualización del documento presentado a finales del 2020, el cual recogerá los insumos de los talleres y los comentarios del público, así como el marco legal vigente con el fin de determinar si este es suficiente o no.



La meta era que para el segundo semestre del 2021 se diera la expedición de la regulación y la fase de implementación del modelo, pero es muy probable que ese plazo se extienda para el 2022, pues las discusiones y el análisis siguen abiertos.



“Por supuesto que es importante hacerlo pronto, pero también estar seguros de que se están abordando (los temas) en forma adecuada y eso parte por construir con todos los actores. Esto lo hacemos a través de las mesas (de discusión) y documentos. Es posible que la expedición de una actualización normativa se dé en el 2022, pero podemos ir teniendo avances en otros frentes”, precisa Lega.



Lo bueno y lo malo

En el mercado hay consenso sobres las bondades del modelo, pues no solo promete una mayor inclusión financiera, sino, además, un fuerte impulso a la digitalización financiera.



Según el Gobierno, la apertura de la información permite a los consumidores recibir productos y servicios que se ajusten a sus necesidades; a los terceros que tienen acceso a la información del consumidor (fintechs, sedpes, bancos, bigtechs) desarrollar nuevos productos y servicios y, a los establecimientos financieros tradicionales, mejorar la experiencia del usuario.



Pero también impulsa la competencia, la innovación, la eficiencia en la prestación de servicios financieros y facilita a las entidades su transformación digital.



Pero en la otra cara de la moneda están los riesgos. La URF ha identificado tres tipologías. La primera, los fraudes asociados con suplantación, por el uso indebido de la información. Ante esto no bastará tener un marco legal e institucional que garantice la protección de la información personal, sino que es importante que el consumidor entienda bien el alcance de autorizar a terceros consultar y disponer de su información.



Lo segundo es que compartir información con terceros a través de plataformas tecnológicas eleva el riesgo de ciberseguridad, pues estas pueden ser objeto de ataques que comprometan la seguridad del sistema y sus participantes. El tercero es un riesgo sistémico, en la medida que en un sistema muy integrado los riesgos de ciberseguridad y fraude pueden no solo afectar a una entidad sino contagiar a todas o algunas que hagan parte del ecosistema.



Retos y prioridades

Dados los avances que Colombia tiene en este frente, con un ecosistema financiero diverso y cada vez más sofisticado, a lo que se suma la regulación vigente, el Gobierno plantea la posibilidad de que se adopte el estándar de arquitectura abierta, siguiendo un modelo voluntario, como en el Reino Unido, pero orientado bajo lineamientos específicos que aseguren su correcto desarrollo.



César Espinoza, vicepresidente de Open Banking en Mastercard para Latinoamérica y el Caribe, señala que, sin bien el país se encuentra en medio de un proceso sólido que en el futuro le permitirá la consolidación de un entorno centrado en las necesidades de los consumidores, también tiene retos.

Uno de estos, dice, es el tratamiento de datos. Y pese a que la regulación actual permitiría la implementación de la banca abierta, es necesario crear un marco legal robusto para que este ecosistema digital cuente con insumos suficientes en términos de seguridad.



También ve necesario modernizar los servicios financieros y fomentar la competencia, de forma que se cree un ambiente propicio para una mayor inclusión financiera, lo que permitirá acelerar el open banking.



Gregorio Patiño, vicepresidente de Nuevos Negocios en Pragma, firma experta en transformación digital, concuerda en que la seguridad es vital, más en el entorno de banca abierta, pero también cree que “el gran reto de las entidades consiste en adaptar sus conversaciones a los nuevos parámetros de la virtualidad y del usuario omnicanal”.



Sostiene que la necesidad de virtualizar las interacciones debe ir acompañada de la búsqueda de mecanismos que mantengan altos estándares de seguridad para evitar suplantaciones.



Un aspecto en el que la identidad digital lo es todo, pero es un desarrollo que debe estar ‘patrocinado por el Estado’, como propone Marcelo Fondacaro, gerente Comercial de Veritran.



El experto dice que, sin duda, este mecanismo acelera la digitalización de procesos y productos en las entidades, pero se requiere de un organismo que valide que las personas que hacen ese enrolamiento digital sean quienes dicen ser, evite las suplantaciones y corrobore que los documentos de identidad corresponden al individuo y no a otro o sean falsos.



Y mientras Fondacaro ve positiva la adopción de la portabilidad financiera, como paso previo para acelerar a la banca abierta, algo que tiene muy claro la URF por los beneficios que trae para los consumidores, los banqueros consideran que este tema merece una discusión profunda, más cuando en Colombia estudia la adopción del mecanismo.



“En Colombia, dado el anuncio del regulador (de impulsar la portabilidad financiera), se hace necesario discutir sobre la viabilidad operativa, técnica, financiera y jurídica para su implementación”, advierten en la Asobancaria, que, no obstante, ve positiva la llegada del open banking dados sus beneficios.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS