La decisión de los aliados occidentales de bloquear a determinados bancos rusos del sistema de pagos SWIFT ante la invasión a Ucrania será un duro golpe económico. Es el equivalente a aislar al país del sistema bancario internacional.



(Puede leer también: Rusia sube su tasa de interés al mayor nivel desde el 2003)

¿Qué es este código?

Por sus siglas en inglés significa Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales.



Se trata de un código que identifica a más de 11.000 bancos e instituciones financieras a nivel mundial y también es conocido como BIC.



Estos códigos fueron creados con el fin de incrementar la seguridad al momento de realizar las transferencias internacionales de dinero. Con ello, se gana en rapidez y se evitan costos adicionales.



¿Cómo se lee?

Consta de entre 8 y 11 caracteres, de la siguiente manera:



1. Código del banco: representa los 4 primeros dígitos del código e identifica a la entidad financiera.

2. Código del país: son los siguentes 2 dígitos y corresponde al país en el que está el banco. En el caso de Colombia es CO.

3. Código de Ubicación: son 2 dígitos que representan la ciudad de la entidad bancaria.

4. Código de oficina: Los 3 últimos dígitos son opcionales y corresponden a una oficina concreta del banco.



(Puede leer también: Las nuevas sanciones contra Rusia hunden las bolsas mundiales)



¿Qué pasa si un banco queda fuera del SWIFT?

Si se expulsa a un banco de esta red ya no podrá operar con el resto de entidades que están dentro del sistema. Ni las empresas ni las personas podrán realizar operaciones internacionales. No podrán recibir dinero con otras monedas ni realizar las transferencias. Es una manera de aislar al país.

Si se expulsa a un banco de esta red ya no podrá operar con el resto de entidades que están dentro del sistema. Ni las empresas ni las personas podrán realizar operaciones internacionales FACEBOOK

TWITTER

¿Y cómo afecta en concreto a Rusia?

Alexei Kudrin, exministro de finanzas de Rusia, sugirió hace unos días que la economía de Rusia podría reducirse en un 5 por ciento si se le excluyera del sistema SWIFT.



Rusia es un país que depende en gran medida de su producción de petróleo y gas. Por ello, sacarle de este sistema le impediría recibir los beneficios de sus exportaciones.



Esta situación afectaría al negocios de las empresas pues la economía rusa se quedaría aislada.



Adicional a ello, afectaría al resto de países que tienen relaciones comerciales. Por ejemplo, Alemania es el principal socios comercial de Rusia en Europa.



¿Qué alternativas tiene Rusia?

Analistas han hablado de que los bancos sancionados recurrirían a otras alternativas. Por ejemplo, las criptomonedas.



Según la BBC, también los bancos rusos podrían enrutar los pagos a través de países que no han impuesto sanciones, como China, que tiene su propio sistema de pagos y que se llama CIPS, e impulsar así los pagos transfronterizos en yuanes.



(Además, lea: Economía de guerra / Análisis Ricardo Ávila)



¿Rusia tiene su propia sistema interbancario?

Sí, Rusia tiene su propia red y se llama Sistema de Transferencia de Mensajes Financieros (SPFS). Sin embargo, solo hay cientos de entidades bancarias que lo utilizan de momento, la mayoría rusas.