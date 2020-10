Clientes podrían llevarse cuentas y préstamos al cambiar de banco

Los consumidores podrán llevar sus productos financieros, principalmente cuentas y créditos, cuando cambien de entidad bancaria, tal como lo hacen hoy con su número del celular al cambiar de operador telefónico.

La portabilidad financiera es apenas una de las metas que están consagradas en el documento ‘Política pública para el desarrollo del sistema financiero y del mercado de capitales’, de aquí al 2025.



“Los consumidores podrán trasladar sus productos financieros de una entidad a otra sin mayor fricción, toda vez que no requerirán el diligenciamiento de nuevos formatos de conocimiento del cliente ni volver a autorizar débitos automáticos o instrucciones de pago a su entidad financiera, entre otras”, enfatiza el documento presentado ayer por el Ministerio de Hacienda.



Explica, además, que esa baja fricción en la elección del prestador de servicios financieros por parte del consumidor mejora su experiencia y fomenta la competencia dentro del sector, toda vez que le será más fácil al cliente financiero vincularse con la entidad que, a su juicio, tenga la mejor oferta.



Esta visión de largo plazo para el sector financiero y el mercado de capitales, busca tener un sistema más dinámico, competitivo, resiliente e inclusivo, señala Hacienda.

Y advierte que entre los objetivos planteados está promover la transformación eficiente del ahorro y la inversión; facilitar la digitalización, consolidar la seguridad y estabilidad del sistema financiero; impulsar el acceso universal al sistema de pagos electrónicos y fortalecer el marco institucional.



Otro de los cambios en los que trabajará el regulador apunta a que las entidades financieras puedan compartir la información de sus clientes, incluso con terceros, previa autorización de este. La idea, indica el documento, es que al consumidor se le puedan suministrar distintos servicios, financieros o no, “diseñados según las particularidades de cada cliente dándole una mayor eficiencia al mercado e imprimiendo dinamismo a la economía digital”.



Y ante la baja penetración de los seguros que hay en el país, 2,8 por ciento (volumen de primas emitidas frente al PIB) se propone cambios en la regulación que eleven el acceso a seguros inclusivos (microseguros y seguros masivos), a través de mayores canales de comercialización, promover el desarrollo de nuevos productos y mayor educación financiera.



Para llevar a la realidad estas y otras metas contenidas en dicho documento, en Ministerio de Hacienda presentará al Congreso de la República el proyecto ‘Ley del sistema de pagos y del mercado de capitales’, que incluirá cambios, como la unificación de la regulación del sistema de pagos en cabeza del Banco de la República, la adopción de un nuevo esquema de licenciamiento modular para el mercado de capitales, la actualización del marco jurídico de la industria aseguradora, y la adopción de un esquema regulatorio más flexible para la administración de activos de terceros.



